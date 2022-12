Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço em Marataízes

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 1

Advertisement

Advertisement

Um homem, que ainda não teve a identificação confirmada, foi encontrado morto, nesta segunda-feira (19), na Lagoa do Siri, em Marataízes. O corpo foi achado por um popular – que acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) – nas proximidades de uma plantação de mandioca.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A vítima foi encontrada já sem vida e com um corte profundo no pescoço. Ao chegarem no endereço, os guardas fizeram o isolamento do local, até a chegada da Polícia Militar (PM). Em seguida, foi solicitada a perícia da Polícia Civil (PC), que chegou por volta das 13h40.

Segundo a polícia, a vítima é um homem magro, de cor branca, de aproximadamente 1,70 de altura.

Em nota, a PC informou que as investigações e as diligências da Delegacia de Polícia de Marataízes estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e liberado para os familiares. A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.