Governo busca mitigar efeitos da chuva, mas situação pode se agravar

Do Extremo Norte até Litoral Sul (entre Anchieta e Piúma) e na quase totalidade do interior do Estado, há previsão de precipitação acima dos 80 milímetros nas próximas 24 horas

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 59

Advertisement

Advertisement

Em coletiva no início da tarde desta quinta-feira (1°), o governador Renato Casagrande falou sobre os problemas causados pela chuva no Espírito Santo e as providências tomadas pelos órgãos competentes. Salientando que o momento é de alertar as pessoas, Casagrande falou do prognóstico de chuvas para os próximos dias.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Tivemos mais de sete dias de chuva contínua no Estado. E essa chuva permanente causa prejuízos patrimoniais e risco à vida das pessoas. Durante o dia de hoje (quinta) a situação se agravou e, de hoje para amanhã, tende a se agravar ainda mais”, disse.

E há muita chuva vindo por aí. Do Extremo Norte até Litoral Sul (entre Anchieta e Piúma) e na quase totalidade do interior do Estado, há previsão de precipitação acima dos 80 milímetros nas próximas 24 horas. “Estamos acompanhando de perto, mobilizados com carros e recursos humanos, além de apoio aos municípios com kits higiene e limpeza, cestas básicas, máquinas e recursos.

O comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Cerqueira, que também participou da coletiva, disse que há dez alertas vigentes no Estado, todos em nível alto. “É um cenário de muita chuva em cima de um solo já encharcado”, ressalta.

Continua depois da publicidade

Superintendente Regional do Dnit no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, falou da situação das rodovias federais que cortam o Estado. Na BR-262, as ocorrências começaram na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3h30. Foram cinco, de forma simultânea e, por volta das 11h30, as pistas foram liberadas.

“Com relação à BR-259, ela opera normalmente. Tivemos escorregamentos pequenos, de árvores ancoradas em solo encharcado. Nossas equipes do Norte estão mobilizadas. O desafio é o bloqueio da BR-101. O tráfego que vai para a Bahia vai agora para BR-259. Então, nossas equipes estão de prontidão, já que 259a vai receber tráfego mais pesado”.

Rodovias estaduais

As chuvas deixaram três pontos de interdição total nos 6,5 mil km de rodovias estaduais, explica o diretor-presidente do DER, Luiz Cesar Maretto. “Todos foram em pontos não pavimentados, com baixo volume de tráfego e já conseguimos outras possibilidades. Mas temos dois problemas. Um é no trecho que liga Fundão a Santa Teresa, num viaduto em curva. Desceu um maciço de terra embaixo desse viaduto e o tráfego está em meia pista. A equipe avalia se há ou não necessidade de interdição. O segundo é na BR-101. Com a interdição, o tráfego foi para a 259 mas, para chegar lá, entra em um trecho de rodovia estadual entre Colatina e Linhares. E esse trecho está em obra. Então, vamos sinalizar para que aqueles que vão para São Mateus ou Nordeste, passe por Nova Venécia, pela ES-080 e volta para a BR-101”, conclui.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.