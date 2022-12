Governador participa de debate sobre rumos da Educação Básica no país

Ele citou que no Espírito Santo, o Governo do Estado ajuda os municípios com recursos para incentivar a ampliação da educação municipal em tempo integral

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na tarde desta quinta-feira (15), do evento “Pacto pela Aprendizagem”, organizado pela UNESCO e o Todos Pela Educação, que discutiu a pauta da Educação Básica no País nas próximas gestões. A reunião teve a participação do vice-presidente da República eleito, Geraldo Alckmin, além de governadores estaduais eleitos e reeleitos. O encontro aconteceu em Brasília (DF).

Em sua fala, Casagrande defendeu ações coordenadas entre a União e os Estados para promover avanços no tema. “A ação coordenada é o primeiro passo e o momento também exige isso por conta do que perdemos em decorrência da pandemia. No Espírito Santo, mantivemos as escolas abertas com grupos gestores e atividades remotas, mas sabemos que não é a mesma coisa. Mantivemos o vínculo aluno/escola, só que houve perdas”, disse.

“O Fórum dos Governadores pode organizar uma frente pela educação com os chefes dos Executivos estaduais mais identificados com o tema e assim irmos aperfeiçoando esse grupo de trabalho. Outra proposta é que a gente mantenha diálogo com o Ministério da Educação (MEC) assim que a nova equipe estiver organizada. Para que o MEC coordene um grande programa nacional, envolvendo a União, os Estados e os municípios”, pontuou o capixaba.

Governador reforça importância de investimentos

Durante sua manifestação, Casagrande falou sobre a importância do reforço nos investimentos para que os municípios possam avançar na política de educação em tempo integral. Ele citou que no Espírito Santo, o Governo do Estado ajuda os municípios com recursos para incentivar a ampliação da educação municipal em tempo integral.

“Temos o nosso Pacto pela Aprendizagem, em que o Governo do Estado apoia os municípios, pois queremos que todos possam crescer de mãos dadas. Queremos que a União possa coordenar toda a educação do Brasil, sem tirar, é claro, as responsabilidades dos Estados e dos municípios. De forma que a Educação Básica em nosso País seja cada vez mais fortalecida. A educação na escola é a principal forma de formar cidadãos. É importante ainda que a gente faça um debate sobre o lado sócio emocional do aluno e do professor, cultivando sempre um ambiente de paz”, completou o governador.

Além do vice-presidente eleito e dos governadores, também estiveram presentes a presidente-executiva do Todos Pela Educação, Priscila Cruz, a diretora e representante da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto, e o secretário de Estado da Educação, Victor de Angelo.

Pacto pela Aprendizagem

A UNESCO é uma agência especializada do Sistema das Nações Unidas (ONU) e líder para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4), da Agenda 2030, que prevê uma educação equitativa, inclusiva e de qualidade para todos. A UNESCO atua no Brasil há 58 anos, apoiando a formulação e a operacionalização de políticas públicas em sintonia com as estratégias acordadas entre os Estados-membros da Organização.

O Todos Pela Educação é uma organização sem fins lucrativos, plural e suprapartidária, fundada com o objetivo de contribuir para a melhoria da educação básica pública no Brasil. Com esse propósito, tem trabalhado na produção e na disseminação de estudos, sistematizações e publicações técnicas que apoiem os gestores públicos na tomada de decisões relativas às políticas educacionais.

