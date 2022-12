Fundão foi a cidade onde mais choveu no ES nas últimas 24 horas

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, órgão pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, divulgou na manhã desta sexta-feira (2), a situação da chuva no Estado. Segundo Boletim Extraordinário choveu em Fundão nas últimas 24 horas 195 milímetros, o que coloca o município no topo da lista das cidades onde mais choveu no Espírito Santo. Segundo informações da prefeitura, em uma rede social, foram realizados o resgate e a retirada de famílias próximas a barrancos que caíram.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.