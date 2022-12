Festival Gastronômico do Caparaó terá 2ª Aula Show neste sábado - 17h

Por Marcos Freire - Marcos Freire 6

Neste sábado (10), termina a programação do 2º Encontro Agro de Muniz Freire. E assim como aconteceu na quinta-feira (8), acontece mais uma aula show do Festival Gastronômico do Caparaó que está sendo realizado dentro do evento. A aula será ministrada, mais uma vez, pela chef Carol Areias, que é munizfreirense e está apresentando a culinária italiana associada à tradição do município e região.

A aula show da chef Carol Areias, deste sábado, começará às 17 horas. Ela vai apresentar sua versão para um dos pratos mais tradicionais de Muniz Freire e região: o Frango com Macarrão. A chef destaca que estudiosos, como Pellegrino Artusi, descrevem uma base Italiana sólida de muitos pratos à base de carnes de caça, patos ou peixes.

Aí entra, então, o Frango com Macarrão. E Carol apresenta uma atualização da receita tradicional da cidade e região, recordando que os imigrantes Italianos chegaram ao Brasil e tiveram como base de sua culinária um carboidrato simples e uma proteína de fácil feitura e baixo custo.

Aula Show com prato tradicional ítalo-brasileiro

Desta forma ela apresenta o prato como ítalo-brasileiro, onde o carboidrato é um macarrão caseiro, de fácil confecção, e a carne é a disponível no momento – normalmente um frango ou galo de terreiro. “Tudo isso feito em um mesmo recipiente, panela de ferro ou caldeirão, inicialmente, pendurada por correntes em uma base”, explica.

O Festival Gastronômico do Caparaó está rodando toda a região e teve sua primeira edição realizada no de semana de 2 a 4 de dezembro, em São José do Calçado, e agora acontece em Muniz Freire. O evento é uma realização do GFC Eventos, com apoio do Governo do Espírito Santo, Aderes e pela prefeitura onde está sendo realizado, como foi o caso de São José do Calçado e, agora, Muniz Freire.

O Encontro Agro de Muniz Freire segue até este sábado (10). O evento é uma realização da Prefeitura de Muniz Freire, Governo do Espírito Santo, Incaper e Sebrae.

Confira a programação completa deste sábado, último dia, abaixo.

