Festa da Penha 2023 será de 09 a 17 de abril em Vila Velha

A principal festa religiosa do Espírito Santo, a Festa da Penha, terá como tema “Com Maria, Chamados a Servir”. A Festa tem início no Domingo de Páscoa, dia 9 de abril. No sábado seguinte, dia 15, será a Romaria dos Homens e no domingo (16), a Romaria das Mulheres. Na segunda-feira (17), Dia de Nossa Senhora da Penha, é feriado estadual e acontecerá a tradicional Missa de Encerramento. A programação completa e oficial será divulgada posteriormente.

A identidade visual da 453º edição é composta por símbolos capixabas com destaque para o colibri, frutos do café e cacau como também a imagem dos fiéis em romaria.

A Festa da Penha é o principal evento religioso do Estado e responsável pela presença de romeiros de várias partes do País. “ A Festa da Penha é um forte atrativo do turismo religioso do Espírito Santo, considerada a 3ª maior festa mariana do Brasil movimentando o setor, por conta da sua ampla agenda de atividades desenvolvidas em oito dias de festa”, afirma o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha.

O tema da edição de 2023 é “Com Maria, Chamados a Servir”. “O tema está em sintonia com o terceiro Ano Vocacional da Igreja Católica no Brasil, que começou no último dia 20 de novembro e será celebrado até 26 de novembro de 2023, em comemoração aos 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações no País, explica Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha e membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

Durante cada um dos dias do Oitavário em preparação ao Dia de Nossa Senhora da Penha serão abordados temas ligados à vocação como: o batismo, o chamado à vida, o matrimônio, o compromisso do leigo e dos ordenados, o chamado à vida religiosa consagrada, o ministério de catequistas e o chamado ao serviço.

Identidade visual

Símbolos do Espírito Santo estão presentes na identidade visual da Festa da Penha 2023, envolvendo a imagem de Nossa Senhora da Penha. Vegetação da Mata Atlântica, colibri, orquídea, uvas, flores de laranjeiras, frutos de café, cacau e o Convento da Penha foram representados na nova marca, que traz também a imagem de fieis em romaria. A nova identidade visual, criada pela publicitária Ana Ferreira, da agência Crafi, vai estampar camisas, outdoors, canecas e banners, além de ser utilizada amplamente pela imprensa e peças de divulgação ao abordar o evento.

“A arte traz em destaque a imagem da padroeira – Nossa Senhora da Penha, e no seu entorno elementos presentes na cultura, particularmente, agrícola, do Estado do Espírito Santo, para simbolizar os frutos da vocação, isto é, todos somos chamados a servir, a exemplo de Maria, e toda resposta ao chamado gera frutos de bondade, partilha, vida… Assim, misturamos ao tema da Festa de 2023 elementos que remontam à nossa cultura também,para dizer que a Festa da Penha é patrimônio de todo povo capixaba”, explica padre Renato Criste, membro da Comissão Organizadora da Festa da Penha.

As peças com a nova identidade visual começaram a ser produzidas e as primeiras camisas e canecas já estão à venda na secretaria do Convento da Penha, na subida da Capela. O local funciona de segunda a sábado, das 6h às 16h30 e domingo das 4h30 às 16h30.

Marca no Vaticano

Além da nova identidade da próxima edição da Festa da Penha, as peças utilizam também a marca oficial do evento, criada em 2019, e que, desde então, é um símbolo da Festa da Penha, presente em todas as edições.

O vitral, que traz imagem de Nossa Senhora com o menino Jesus em seu colo, chegou às mãos do Papa Francisco em outubro. O Santo Padre foi presenteado pelo arcebispo de Vitória, Dom Frei Dario Campos, em visita ao Vaticano.

A concepção da marca em 2019, assim como a identidade visual da próxima edição, foi criada pela publicitária Ana Ferreira, sendo a peça de arte que presenteou o Papa produzida pela artista capixaba Vivian Chiabai.

