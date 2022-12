Fernando Vieira é reeleito presidente da Câmara Municipal de Ibatiba

Por Marcos Freire - Marcos Freire 0

Advertisement

Advertisement

Os vereadores de Ibatiba elegeram, nesta terça-feira (20), a mesa diretora que vai dirigir a Câmara no biênio 2023/2024. E o atual presidente, vereador Fernando Vieira, foi reconduzido ao posto, em eleição que contou com chapa única. O vice-presidente da mesa será o vereador Elias Candido da Silveira – Lili da Barbearia – e o vereador Roberto Luiz Chaves – Robertinho Magnético – assume o cargo de secretário.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A eleição da Mesa Diretora correu de acordo com as regras constantes da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Câmara Municipal, com a chapa única sendo eleita por nove votos. Ou seja, a mesa foi eleita pela unanimidade dos vereadores.

O presidente da Câmara reeleito, Fernando Vieira, se disse honrado pela recondução ao cargo e que está feliz em assumir, mais uma vez, “essa missão importante na minha vida parlamentar”. “No próximo biênio, meu comprometimento aumenta, uma vez que já conseguimos organizar a casa, reformar totalmente a sede do Poder Legislativo e, também, reformular o regimento interno, informatizar o sistema de votação em plenário, comprar móveis e maquinários novos e atuar com economicidade e respeito ao dinheiro público”, destaca.

Falando sobre o futuro, o presidente coloca que, agora, o objetivo é investir ainda mais em transparência. “Queremos aumentar o diálogo nas comunidades, investir em acessibilidade e na autonomia legislativa” afirma. “Vamos continuar atuantes em respeito ao povo de Ibatiba”, completa.

Continua depois da publicidade

Fernando Vieira coloca que serão mais dois anos de muito trabalho. “Serão mais dois anos de trabalho árduo, mas com sorriso no rosto de gratidão pelo reconhecimento ao trabalho que tenho desenvolvido como parlamentar”, afirma, agradecendo o apoio e confiança dos demais vereadores e de todos que torcem por ele.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.