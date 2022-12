Estão abertas inscrições para concurso público da Câmara de Guaçuí

Por Marcos Freire - Marcos Freire 78

Advertisement

Advertisement

A Câmara Municipal de Guaçuí abriu as inscrições para a realização de seu concurso público. O edital e as informações podem ser conferidos no site da empresa responsável em aplicar a seleção para servidores que irão ocupar vagas em sete cargos que compõem a estrutura administrativa do Legislativo do município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (2) e seguem até meio dia do dia 2 de janeiro de 2023. Existem vagas para Assistente de Atendimento ao Público, Auditor de Controle Interno, Auxiliar de Limpeza e Conservação, Contador, Motorista, Procurador Legislativo e Técnico em Informática.

Apenas o cargo de Auxiliar de Limpeza e Conservação está disponibilizando duas vagas mais o cadastro de reserva. Nas demais são apenas um vaga cada, mais o cadastro de reserva. E as inscrições só podem ser feitas diretamente no site da empresa responsável, sendo cobradas taxas de inscrição que variam entre R$ 40,00 (Auxiliar de Limpeza), R$ 60,00 (Assistente de Atendimento, Motorista e Técnico em Informática) e R$ 80,00 (Auditor, Contador e Procurador). O concurso será composto de prova objetiva e prova de títulos.

Como fazer a inscrição para o concurso

Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o site www.objetivas.com.br, localizar o certame desejado, ler o edital na íntegra, clicar no botão “inscrição on-line”, declarar que leu e que concorda com os termos do edital, para então clicar em “continuar”. Neste momento, o candidato será direcionado ao campo “Login”, onde deverá digitar seu número de CPF e outros dados solicitados, além de selecionar adequadamente o cargo ao qual deseja concorrer, preencher, correta e completamente, o formulário eletrônico de inscrição, seguir as orientações da página quanto ao upload dos documentos que devem ser entregues no período de inscrições, se houver, enviar a solicitação e emitir o boleto para pagamento da taxa de inscrição que precisa ser pago até o dia 2 de janeiro.

Continua depois da publicidade

A prova objetiva será aplicada no dia 29 de janeiro, com o gabarito preliminar sendo publicado no dia seguinte e sendo aberto o período de recursos do dia 31 até 2 de fevereiro. Depois será divulgado o gabarito definitivo da prova objetiva no dia 14 de fevereiro, sendo aberto mais um período de recursos de 15 a 17. Finalmente, no dia 24, será publicado o resultado final e a convocação para a prova de títulos, com a apresentação dos mesmos sendo feita de 27 a 1º de março.

O resultado preliminar da prova de títulos será divulgado no dia 10 de março, sendo aberto o período de interposição de recursos de 13 a 15. O resultado final será publicado no dia 21 de março. Clique aqui e vá direto para a página do concurso.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.