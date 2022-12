A Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) promoveu uma reunião para apresentar o real cenário da Influenza Aviária

A Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) promoveu, na última quinta-feira (22), uma reunião técnica on-line para apresentar o real cenário da influenza aviária no mundo, além das ações preventivas já executadas e que devem ser tomadas, buscando levar informações ao setor capixaba, caso a enfermidade ocorra no Brasil.

