ENQUETE | Quem a CBF deve escolher para ser o novo técnico da Seleção?

Com a eliminação do Brasil pela Copa do Mundo do Catar, Tite anunciou que está deixando o comando do time, já que seu contrato se encerra na próxima semana. Com isso, começam as especulações de quem deve ser o novo técnico da Seleção Brasileira.

Opções, dentro e fora do país, não faltam. De acordo com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, o nome deve sair no início do próximo ano.

Quem deve ser o novo técnico da Seleção?

Abel Ferreira

Dorival Júnior

Fernando Diniz

Jorge Jesus

Mano Menezes

Carlo Ancelotti

Juan Pablo Vojvoda

Jürgen Klopp

Jorge Sampaoli

Ver resultados

