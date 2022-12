Em menos de 24 horas, Polícia Militar recupera três motos roubadas

Policiais Militares do 9º Batalhão recuperaram, nesta quarta-feira (28), três motos com restrição de furto.

Policiais Militares do 9º Batalhão recuperaram, nesta quarta-feira (28), três motos com restrição de furto. Os veículos foram recolhidos para o pátio do Detran.

A primeira moto, uma Honda/CG 160, cor vermelha, foi recuperada por volta das 11h da manhã na localidade de Taquaruçu, em Vargem Alta. O veículo teria sido roubado na noite anterior.

Pouco depois do meio dia, os militares encontraram uma moto Honda/CG 150, cor preta, no bairro Teixeira Leite, em Cachoeiro de Itapemirim.

A última moto recuperada, uma Honda/Biz, cor preta, foi localizada na noite desta quarta, no bairro Vila Rica, em Cachoeiro, em posse de uma mulher de 26 anos. Ela contou aos policiais que não sabia da restrição, pois a moto era de seu ex-companheiro e que teria ficado com o veículo na separação. A mulher foi encaminhada para o DPJ de Cachoeiro e a moto recolhida para o pátio do Detran.

