Em Cachoeiro, decoração de Natal será inaugurada neste sábado (10)

Para celebrar uma das épocas mais esperadas do ano, a Prefeitura de Cachoeiro, mais uma vez, preparou uma decoração especial de Natal na Praça de Fátima, que será inaugurada neste sábado (10), a partir das 19h30. Na ocasião, também acontecerá a chegada do Papai Noel.

O local está recebendo uma ornamentação que contará com luzes piscas-piscas de vários tipos, cores e tamanhos; esculturas temáticas e iluminação especial. Haverá, também, a casa do Papai Noel, um espaço onde as famílias poderão tirar belas fotos.

Devido ao grande sucesso e aprovação do público no último ano, o “espaço snow” estará de volta, com uma máquina de neve artificial, que irá fazer a alegria da criançada.

A tradicional árvore de Natal da cidade também contará com novidades. O ponto principal da decoração terá 17 metros de altura e será totalmente embelezada. Além de contemplar a bela iluminação, a população poderá conferir a decoração da árvore por uma passagem interna, que certamente será um espaço para muitos registros fotográficos.

“É uma época do ano muito especial, repleta de bons sentimentos, e a decoração natalina, no centro da cidade, é uma forma de criar um espaço de confraternização, que também beneficia os comerciantes da região, com o aumento do número de pessoas que circulam no entorno”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

“O Natal tem o poder de trazer esperança e a expectativa de dias melhores. Por isso, preparamos um belo espaço, com uma decoração lúdica, para celebrarmos essa época tão bonita, que deixará nossa cidade ainda mais bela durante o mês de dezembro”, comenta a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

