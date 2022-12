Educação ambiental: SOS Abelhas forma guardiões mirins em Iúna

Por Marcos Freire - Marcos Freire 7

Numa parceria entre a Prefeitura de Iúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Sicoob e o Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico (IBA), o município implantou o projeto SOS Abelhas. A implantação passou por oficinas realizadas em escolas da rede municipal com o objetivo de disseminar informações sobre a importância das abelhas para o equilíbrio ambiental do planeta Terra.

A secretária municipal de Educação, Edna Fonseca, destaca que, além de mostrar como as abelhas são importantes para a preservação da própria sobrevivência humana, o grande objetivo foi recrutar guardiões das abelhas. “Os alunos passam a ter conhecimento sobre a importância das abelhas e vamos replicar esse conhecimento, que obtivemos com esse projeto, entre todos nossos alunos”, afirma.

Já o prefeito Romário Vieira destaca a importância do projeto e elogia a iniciativa de todos os envolvidos. “Agradeço ao Sicoob, à Secretaria e ao IBA que estão levando o conhecimento sobre a importância das abelhas para nossas crianças, porque muitos não sabiam disso”, ressalta.

A coordenadora do programa SOS Abelhas, Karina Moreira, coloca que a ONU emitiu um alerta em razão dos sumiços das abelhas, porque elas estão desaparecendo. “Esse fenômeno, que se chama Síndrome do Colapso das Colônias, está acontecendo no mundo inteiro e, se não forem tomadas providências, teremos consequências sérias, porque 75% das culturas agrícolas do mundo dependem da polinização das abelhas e mais de 90% das flores e matas também dependem delas”, explica.

Conforme informações do IBA, o programa foi criado com a missão de melhorar o entendimento sobre as abelhas, a partir de ações de Educação Socioambiental com metodologia vivencial. O objetivo é despertar, nas pessoas, a consciência em relação à gravidade do sumiço das abelhas, devido à sua importância para a nossa vida cotidiana e para o equilíbrio ambiental do nosso planeta.

O programa possui outros projetos vinculados, como o Cine Abelhas, Jardim de mel (implantação e manutenção de “vitrines”, para tornar o ambiente mais bonito, colorido e promover a educação ambiental, quebrando paradigmas das abelhas “assassinas”), Museu Abelhas S/A (formação cultural e construção social da memória conectada à sociedade das abelhas bem como toda cadeia produtiva ligada à existência delas), BeeTec (qualificação de profissional para educação ambiental na gestão agrícola e no uso do solo, disseminando técnicas de polinização dirigida, implementação de práticas sustentáveis, implantação de sistemas agroflorestais, dentre outros), Guardiões das Abelhas (campanha de adesão em prol da preservação das abelhas), Selo Abelha (visibilidade e estímulo ao consumo consciente de produtos que contribuem na preservação das abelhas) e Polinizando (desenvolvimento de metodologias lúdicas e interativas, para a troca de saberes e envolvimento para disseminação e adoção das informações ou tecnologias).

