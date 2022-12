Edital disponibilizará tratores para melhorias em propriedades rurais

Por Redação - Redação 19

A Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura (Semag), irá disponibilizar, via edital, dois tratores para execução de melhorias em propriedades rurais do município, em apoio a associações de moradores, produtores do campo e cooperativas.

Serão contemplados dois projetos submetidos por Organizações da Sociedade Civil (OSCs) ligadas à agricultura familiar, em atenção aos itens do edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura (www.cachoeiro.org.es.br/editais).

As propostas de plano de trabalho devem ser entregues na sede da Semag, situada à rua Ângelo Maria Mignone, Independência, entre os dias 28 de novembro e 12 de dezembro.

De acordo com a Semag, as OSCs selecionadas serão responsáveis pela manutenção e preservação dos veículos, que deverão ser utilizados, na melhoria da infraestrutura e qualidade da produção rural, sob fiscalização da gestão municipal. A vigência do acordo cooperação é de 12 meses, podendo se estender em mais 1 ano, desde que justificada a necessidade.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (28) 3521-1963, (28) 3521-1385 e (28) 3155-5266.

“A parceira entre gestão pública e sociedade civil tem dado bons resultados, por isso, acreditamos que esse edital será muito bem aproveitado e que as comunidades rurais vão aderir à ideia”, ressalta o secretário de Agricultura de Cachoeiro, Paulo Miranda.

