Disputas da Taça Nosso Esporte começam nesta sexta (2) em Cachoeiro

Os amantes do esporte terão uma ótima opção de entretenimento neste fim de semana, em Cachoeiro de Itapemirim, com o início das disputas de voleibol, na categoria masculina da Taça Nosso Esporte Cachoeiro, evento promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

Oito equipes vão competir pelo lugar mais alto no pódio. O primeiro jogo será às 19h30, entre as equipes do IBC e do Penha. Às 20h30, vão se enfrentar os representantes do time Boa Vista e RPB. Para encerrar os jogos da sexta, às 21h30, será a vez da equipe do Santa Cecília jogar contra a do BNH de Cima.

Os jogos, que são abertos ao público, seguirão até domingo (4) – dia em que acontecem as finais – e serão realizados no ginásio da escola Liceu Muniz Freire, no bairro Coronel Borges.

“A Taça Nosso Esporte é um evento muito importante para promover o esporte, por meio de um intercâmbio entre os bairros de Cachoeiro, unindo os benefícios da prática de atividades físicas com a confraternização social entre os moradores. Convidamos o público a conferir as partidas, que, com certeza, serão emocionantes”, destacou Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

Programação dos jogos

Sexta-feira (2)

19h30 – IBC x Penha

20h30 – Boa Vista x RPB

21h30 – Santa Cecília x BNH de Cima

Sábado (3)

14h – Boa Vista x Aeroporto

15h – RPB x Agostinho Simonato

16h – IBC x Santa Cecília

17h – Agostinho Simonato x Aeroporto

18h – Santa Cecília x Penha

19h – Aeroporto x RPB

20h Boa Vista x Agostinho Simonato

21h – BNH de Cima x IBC

22h – Penha x BNH de Cima

Domingo (4)

8h – 1° colocado do grupo A x 2° colocado do grupo A

9h30 – 1° colocado do grupo B x 2° colocado do grupo B

11h – Finalista A x Finalista B

