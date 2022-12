Desvio é concluído e trânsito na BR-101, em São Mateus, é liberado

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 0

Por volta das 6h da manhã deste sábado (24), véspera de Natal, o trânsito no Km 71 da BR-101, na altura de São Mateus, no Norte do Estado, voltou a fluir em ambos os sentidos. A liberação aconteceu após a conclusão do desvio feito pela concessionária ECO-101, que administra a rodovia.

A BR foi totalmente interditada na manhã da última segunda-feira (19) após a pista ceder com a forte chuva que atingiu a região. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a interdição ocorreu devido a uma erosão na altura do km 71,5 (entre o km 70 e km 73).

Com a liberação deste trecho, a BR-101 não conta mais com pontos de interdição.

A PRF divulgou nesta manhã, um boletim atualizado da situação das rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Confira.

