Delegação da União Europeia no Brasil trata sobre mudanças climáticas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se reuniu, na manhã desta quinta-feira (15), com embaixadores da União Europeia e de países integrantes do bloco, em Brasília (DF). A reunião tratou de temas importantes na área das mudanças climáticas. Casagrande preside o Consórcio Brasil Verde, que reúne estados brasileiros em torno da questão ambiental, além de ser o coordenador da coalizão Governadores pelo Clima, articulada pelo Centro Brasil no Clima (CBC).

“Essa é uma grande oportunidade para discutirmos o Brasil com a delegação da União Europeia no Brasil. Todos estão atentos ao que está acontecendo no País, não apenas em relação às mudanças climáticas, mas também na economia e na política. Com o novo governo, é possível voltarmos a ter o meio ambiente na mesa de discussão. Precisamos construir pontes para que o clima seja mais ameno”, pontuou Casagrande, que recentemente participou da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP 27), no Egito.

O mandatário capixaba falou sobre a expectativa do País voltar a ser protagonista global na defesa do meio ambiente. “Temos expectativa que possamos avançar em várias áreas, como as energias renováveis. Nós podemos produzir mais hidrogênio verde. O Brasil não pode abrir mão desse debate, que não é somente a proteção do planeta, mas também uma grande discussão econômica. A economia verde é uma oportunidade e que a gente possa ter o retorno desses investimentos”, disse.

“A ida do presidente eleito [Luiz Inácio Lula da Silva] à COP 27 é um sinal de que o Brasil irá avançar nas metas estabelecidas e que a gente possa realmente colocar em prática o que discutimos, como um fundo para que cada país possa ajudar para atingirmos essas metas. Nós não teremos dificuldades nas relações internacionais”, projetou o governador capixaba.

Participaram do encontro o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ybáñez , além dos embaixadores da França, Eslovênia, Portugal, Croácia, Finlândia, Malta, República Tcheca, Espanha, Eslováquia, Holanda, Luxemburgo, Itália, Grécia, Irlanda, Chipre, Hungria, Bélgica e Polônia. O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabricio Machado, o diretor do CBC, Guilherme Syrkis, e o articulador do CBC, Sérgio Xavier, também estiveram presentes.

