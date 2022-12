Day Trade: saiba como funciona essa modalidade

Por diagramacao - diagramacao 7

Advertisement

Advertisement

O Day Trade é uma prática do mercado financeiro a qual as operações são realizadas de forma muito rápida e ágil, em um prazo curto que não ultrapassa 24 horas. Por isso, leva esse nome que pode ser traduzido para “negociação do dia”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Trata-se de um método ousado, com o objetivo de aproveitar melhor as oportunidades da oscilação da bolsa de valores, assim como evitar prejuízos causados pela queda de preços repentina.

Justamente por ser uma modalidade arriscada, não é recomendada pelos especialistas para os investidores iniciantes. É necessário ter um olhar mais maduro sobre as cotações e o momento certo de cada operação, assim como ficar atento às ico criptomoedas.

Parece confuso? Não se preocupe, a seguir vamos explicar em detalhes como funciona o Day Trade, suas vantagens, desvantagens e como aplicar essa técnica na prática. Confira.

Como funciona o Day Trade?

Continua depois da publicidade

Como mencionamos anteriormente, o Day Trade tem como principal característica a velocidade com que as operações acontecem. Basicamente, o investidor compra e vende uma ação em pouco tempo ou no mesmo pregão.

As negociações diárias podem ser tanto de compra seguida de venda, como podem ser de venda seguida de compra. Existem estratégias por trás dessas transações, a ideia é sempre lucrar mais ou recuperar o dinheiro perdido.

Por exemplo, imagine que um investidor compra um pacote de ações por R$20 reais cada, em uma quarta-feira às 10h. Nesse mesmo dia, às 14h, ele vende as mesmas ações por R$25 cada. Lucrando assim, R$5 por ação.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Mas e no caso do processo contrário? A venda seguida de compra acontece quando o investidor vende um pacote de ações e depois compra por um valor inferior, ganhando dinheiro nessa operação.

Além disso, é importante conhecer quais os termos que envolvem essa modalidade. O ato pode ser chamado de “Day Trading” e quem faz as negociações é nomeado “Day Trader”.

Stop loss e stop gain

Para compreender o funcionamento do day trade e se beneficiar com ele, você deve entender também dois pilares que envolvem esse método: os chamados stop loss e stop gain.

Stop loss pode ser traduzido como “pare o prejuízo”, é uma forma de evitar perdas grandes, limitando o prejuízo máximo. Ou seja, o investidor determina até que valor sua ação vale a pena, se ficar inferior ao preço, será vendido automaticamente.

Já o stop gain, que significa “pare os ganhos”, faz o processo contrário. De forma automatizada, quando as ações se valorizam a um valor determinado pelo investidor, são vendidas para lucrar mais, sem a necessidade de acompanhar.

Quem pode fazer Day Trade?

Por suas características, esse tipo de investimento é indicado para pessoas que já acompanham o mercado financeiro a mais tempo e têm mais experiência com a compra e venda de ações.

Qualquer um pode se tornar um Day Trader, não é exigido nenhuma especialização para a prática. Porém, o conhecimento da área faz toda a diferença e por isso, investidores iniciantes devem ter mais cautela antes de fazer operações assim.

Uma dica para quem deseja fazer parte do Day Trading é estudar bem esse método e a bolsa de valores em si, criando mais familiaridade para então entrar para o mercado com segurança.

Por que fazer Day Trade?

O que leva investidores a adotarem essa estratégia é principalmente as chances de aumentar seu lucro e não sofrer com as quedas de ações na bolsa. Veja quais são os principais benefícios do Day Trade:

Operar alavancado: para realizar uma negociação no Day Trade não é necessário ter todo o dinheiro para comprar as ações, apenas a diferença entre os valores. Basta ter uma garantia;

para realizar uma negociação no Day Trade não é necessário ter todo o dinheiro para comprar as ações, apenas a diferença entre os valores. Basta ter uma garantia; Agilidade nas negociações: pela rapidez com que as transações acontecem, em um período de curto prazo menor que um dia, oferece mais agilidade para recuperar perdas e gerar lucros;

pela rapidez com que as transações acontecem, em um período de curto prazo menor que um dia, oferece mais agilidade para recuperar perdas e gerar lucros; Liquidez: é possível resgatar o dinheiro das operações em pouco tempo, o valor fica disponível para ser retirado em até 24 horas;

é possível resgatar o dinheiro das operações em pouco tempo, o valor fica disponível para ser retirado em até 24 horas; Controle de perdas: o Day Trade permite que o investidor planeje as compras e vendas no momento ideal para controlar os prejuízos que o mercado pode gerar em casos de desvalorização das ações;

o Day Trade permite que o investidor planeje as compras e vendas no momento ideal para controlar os prejuízos que o mercado pode gerar em casos de desvalorização das ações; Aumento dos lucros: todas as características dessa modalidade têm como objetivo o aumento dos lucros, sendo uma oportunidade de ganhar mesmo nos momentos de queda.

Esses são alguns motivos do por que fazer Day Trade, a técnica oferece vantagens interessantes aos investidores e por isso, tem atraído cada vez mais pessoas para fazer parte dessas transações diárias.

Como diminuir os riscos do Day Trade?

Como você já percebeu ao longo desse conteúdo, a prática de Day Trading pode ser arriscada. Por isso, é preciso focar em estratégias que possam amenizar os riscos e tornar as negociações mais assertivas.

A primeira dica é a que já reforçamos aqui: estudar o mercado. Somente assim poderá traçar as melhores táticas de compra e venda de ações, sem cair em altos prejuízos e aproveitando as oportunidades.

Além disso, o investidor deve diversificar a sua carteira, não dedicando todas as suas ações para o Day Trade, mas apenas uma parte. Conseguindo então, manter uma renda fixa com as operações tradicionais.

Depois de todas essas informações, fica mais fácil compreender como funciona essa prática e quais os cuidados a serem cuidados. E você, gosta de investimentos mais ousados como esse?

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.