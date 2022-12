‘Cuidar Mais’ envolveu mais de 1.300 estudantes em 2022 em Cachoeiro

Do total de participantes, 616 foram da educação infantil e 718 do ensino fundamental, além de 22 profissionais das escolas, entre gestores, pedagogos e professores

O Programa Cuidar Mais, realizado pela BRK com o objetivo de sensibilizar e despertar a consciência ambiental nos estudantes de Cachoeiro de Itapemirim e suas famílias, envolveu 1.334 alunos em 2022. As atividades tiveram início no mês de maio e se estenderam até novembro em 19 escolas do município.

Do total de participantes, 616 foram da educação infantil e 718 do ensino fundamental, além de 22 profissionais das escolas, entre gestores, pedagogos e professores. Para as crianças menores, as ações do programa foram concluídas na Mostra Cultural Cuidar Mais, marcada pela apresentação do conteúdo abordado em sala de aula por meio de manifestações artísticas.

Já os alunos do 8º ano encerraram os trabalhos no Cine BRK Sustentável, com a exibição de vídeos produzidos pelos próprios estudantes e que reforçavam a importância do saneamento e a sua relação com a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida. Todo o programa foi desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a rede privada de ensino.

Segundo a analista de responsabilidade socioambiental da BRK em Cachoeiro, Micheline Bernabé, essa foi a sexta edição do programa Cuidar Mais para ensino infantil e o segundo ano de realização para os alunos do ensino fundamental. Ela ressaltou que após dois anos de pandemia e o retorno das aulas em formato 100% presencial, a participação dos alunos e familiares foi além do esperado. “Tanto os estudantes de educação infantil quanto os do ensino fundamental se dedicaram aos temas propostos, desenvolvendo atividades de sensibilização para a preservação dos recursos naturais e divulgando boas práticas para a preservação do meio ambiente”, afirmou Micheline Bernabé.

Ela destacou ainda que, devido ao sucesso e aprovação por parte das escolas, o programa está mantido para o próximo ano. “Em 2023, vamos realizar mais uma edição do Cine BRK e da Corrida do Saneamento, exatamente para que mais escolas do município tenham a oportunidade de receber as ações. E, mais uma vez, vamos envolver as famílias no processo”, adiantou a analista de responsabilidade socioambiental.

‘Cuidar Mais’ leva sustentabilidade para estudantes

Na EMEB São Vicente, localizada no distrito de mesmo nome, as atividades do programa envolveram cerca de 25 alunos do 8° ano. Desse total, oito participaram da produção do vídeo, que abordou a questão do tratamento do esgoto.

Um deles foi Pablo Luciano Lupe Passos, de 14 anos. “Estar inserido nas atividades e ter a oportunidade de integrar o grupo que produziu o vídeo me trouxe muitos ensinamentos importantes e informações que, até então, desconhecia. O cuidado com o meio ambiente e o descarte correto do lixo, por exemplo, são atitudes que devem estar no nosso dia a dia. Participar foi fundamental para nos ajudar a entender isso. Minhas ações melhoraram, ganhei mais consciência e levei o que aprendi para casa, influenciando outras pessoas”, contou o adolescente.

Para o diretor da escola, Reginaldo Ferrari Louzada, a experiência no programa foi positiva. “Ficamos muito satisfeitos quando somos chamados para fazer parte de um projeto como esse. Primeiro, pelo fato de termos sido lembrados. Essa participação veio acompanhada de um grande sentimento de valorização. Além disso, as atividades despertaram interesses antes desconhecidos pelos alunos. Eles levaram o aprendizado para fora da sala, permitindo a reflexão sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e a sua realidade”, afirmou.

Já a pedagoga Verônica Aparecida da Costa Silva, da EMEB Alair Turbay Baião, no bairro Otton Marins, destaca que as crianças do Pré II envolvidas nas atividades também passaram a disseminar no dia a dia o que aprenderem com o programa. “Pedimos que os alunos construíssem maquetes com os pais em casa e recebemos criações maravilhosas, muito bem elaboradas. Foram mais de 20 maquetes produzidas, voltadas para assuntos como ciclo da água e reciclagem. Pudemos constatar o envolvimento das famílias nas atividades”, ressaltou.

