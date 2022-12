Corpo de jovem desaparecido é encontrado em cova rasa em Ibitirama

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 0

Advertisement

Advertisement

A Polícia Civil encontrou o corpo de Filipe Lourenço da Cunha, de 18 anos. Ele estava desaparecido desde o dia 6 deste mês, após sair de casa. O corpo foi localizado na tarde da última quinta-feira (15) em uma cova rasa, numa propriedade que fica em Figueira, interior de Ibitirama.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Filipe residia no bairro Quilombo, em Iúna. Onde foi visto pela última vez. De acordo com policiais civis, o corpo passará por exames periciais no Departamento Médico Legal de Vitória para comprovar que a vítima é, de fato, o rapaz. Mas, tudo indica que trata-se do jovem.

A Polícia Civil quer saber, agora, de que forma Filipe foi morto e por qual motivo. A autoria do crime também é desconhecida. Segundo a PC, outras informações sobre este caso serão divulgadas em breve.

Informações importantes que podem ajudar a polícia a esclarecer esse crime podem ser passadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.