Copa, eleições e chuva marcaram os últimos meses de 2022 no Sul do ES

Os quatro últimos meses do ano foram marcados por Copa do Mundo, eleições e cachoeirenses ganhando o mundo, além de muita chuva no Estado

Por Fernanda Zandonadi

Os quatro últimos meses do ano foram marcados por Copa do Mundo, crimes, eleições e cachoeirenses ganhando o mundo. A chuva mereceu, no Aqui Notícias, uma cobertura especial de Norte a Sul do Espírito Santo. Estradas fechadas, ruas alagadas e pessoas deixando suas casas estiveram nas páginas do site. Confira:

Setembro de 2022

Grupo Itapemirim. Um advogado tributarista falou sobre o decreto de falência do Grupo Itapemirim e explicou como fica a situação de credores e processos trabalhistas.

Rock in Rio. A cantora cachoeirense LOH fez história ao se apresentar no palco Sunset do Rock in Rio, ao lado do cantor Xamã.

Parque de Exposição. A revitalização do Parque de Exposição e o moderno centro de eventos no local foi destaque em setembro.

Incêndio em Cartório. Um empresário da construção civil, que reside ilegalmente na Bélgica, foi o mandante de um incêndio criminoso que destruiu o Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Itapemirim.

Outubro de 2022

Abuso sexual. A Delegacia de Jaquaré concluiu o inquérito que apurou os abusos cometidos por um médico de 53 anos. Ao menos 28 homens foram vítimas.

Crime. A despedida dos militares mortos após uma emboscada, no Espírito Santo, foi de consternação e indignação.

Eleições 2022. O Espírito Santo foi o primeiro do Brasil a encerrar a totalização dos votos e o capixaba, o primeiro a saber quem seriam seus representantes.

Festival. A organização do Festival de Alegre confirmou o retorno do evento em 2023.

Novembro de 2022

Enem. A história do estudante autista que foi impedido de fazer as provas do Enem em Castelo comoveu a população.

Copa 2022. Apesar de o Brasil não ter ganho a taça, a Copa do Mundo foi uma experiência de viagem incrível para os cachoeirenses que foram para o Catar ver os jogos.

Fantasma. Um vídeo intrigou o mundo e ganhou as redes sociais. As imagens mostram um segurança supostamente conversando com uma idosa na entrada de um hospital. Detalhe: a mulher tinha morrido algumas horas antes.

Manifestações. Rodovias federais tiveram pontos de interdição durante protestos que ocorreram em todo o país.

Dezembro de 2022

Chuvas no ES. Uma reportagem especial mostrou que quatro mil famílias moram em áreas de risco em Cachoeiro de Itapemirim.

Espírito Santo em alerta. Uma série de reportagens mostrou as consequências das chuvas em todo Espírito Santo. Estradas fechadas, ruas alagadas, encostas sob risco e pessoas que precisaram deixar suas casas marcaram o mês de dezembro.

Morte na prisão. A Polícia Civil investiga a morte de um detento na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Os internos foram ouvidos.

Vacinação. O índice de vacinação no Espírito Santo está acima da média do Brasil mas, ainda assim, está abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A reportagem mostra a importância da imunização para que doenças que já causaram tantas mortes não voltem a se alastrar.

