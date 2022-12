Contador é preso por armazenar material de abuso infantil no ES

Por Redação - Redação 22

A equipe da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) prendeu, na última quinta-feira (8), um contator de 58 anos, suspeito de armazenar material de abuso sexual infantil na internet. Ele foi preso em um bairro em Vitória, durante desdobramento da 10ª fase da Operação “Luz da Infância”.

No dia da ação, os policiais foram cumprir um mandado de busca e apreensão em uma casa, entretanto, quando chegaram no local, identificaram que era o vizinho que utilizava da internet do alvo para cometer o crime.

“A gente diligenciou e solicitou um novo mandado de busca e apreensão, que foi deferido e cumprido”, contou o titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, delegado Brenno Andrade.

O homem foi encaminhado à DRCC, onde foi arbitrada uma fiança e, como não foi paga, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Operação “Luz da Infância”

A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab), da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), foi desencadeada pelas polícias civis de 18 estados da Federação. Além do Brasil, também participaram da operação a Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador, com o intuito de prender criminosos por abuso infantil.

Ao todo, foram cumpridos 125 mandados de busca e apreensão. Na 10ª fase da operação, foram presos 42 criminosos apenas no Brasil. No Espírito Santo, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Vitória.

