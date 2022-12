Confira a previsão do tempo para esta terça (20) em todo o ES

Por Redação - Redação 0

Durante a terça-feira (20), a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se desloca mais para o Sul do Estado fazendo com que o território capixaba tenha aberturas de sol ao longo do dia, mas ainda com chance de chuvas rápidas em alguns momentos. De acordo com as informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a chance de chuva é bem pequena nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Estado.

Acesse aqui o Aviso Meteorológico Especial.

Na Região Sul, sol entre nuvens com chance de chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens com chance de chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, sol entre nuvens com chance de chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Norte, sol entre nuvens com pequena chance de chuva. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens com pequena chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste, sol entre nuvens com pequena chance de chuva. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C.

