Confira a previsão do tempo para a última sexta-feira do ano no ES

A última sexta-feira do ano será de predomínio de sol no Espírito Santo, por causa da atuação de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper, a partir da tarde, áreas de instabilidade, associadas ao calor e a umidade, provocam pancadas de chuvas com trovoadas nos trechos de altitude elevada das regiões Sul e Serrana. Previsão de chuva passageira à noite no litoral sul e no oeste serrano. Não chove nas demais áreas, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade no litoral, com possibilidade de rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado à forte no litoral. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, predomínio de sol até o final da manhã. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas nas proximidades do Caparaó. Previsão de chuva passageira à noite nas demais áreas. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, predomínio de sol até o final da manhã. A partir da tarde, previsão de pancadas de chuva com trovoadas apenas nas proximidades da divisa com Minas Gerais. Não há expectativa de chuva nas demais áreas da região. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem expectativa de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

