Concerto Natal+Alegre proporciona noites mágicas e de música na cidade

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (Secute), está proporcionando noites de muita magia e música para quem está conferindo a programação do Natal + Alegre. Na noite desta quinta-feira (22), com a presença do prefeito Nirrô Emerick e outras autoridades, na estrutura montada na antiga Estação Ferroviária, aconteceu o concerto que leva o mesmo nome do evento.

No concerto Natal + Alegre se apresentaram a Escola de Música Saint’ Clair Pinheiro e a Banda Lyra Carlos Gomes que apresentaram várias canções natalinas que aqueceram os corações dos presentes. Em seguida, foi a vez de apresentação acústica de violão e voz, com rock e MPB.

Na noite de quarta-feira (21), a programação trouxe a Orquestra de Violões Bom Pastor que mostrou um repertório bastante eclético que não ficou somente nas músicas de Natal. A orquestra também tocou canções de Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Roupa Nova, Zé Ramalho e Chitãozinho & Xororó.

A programação começou no dia 15, com a abertura da Feira de Natal que conta com a participação de empreendedores do município, junto com o acendimento das luzes de Natal que teve a presença de Papai Noel. A noite foi encerrada com o show de Joelma Moreno e Rogério Cardoso. Também fizeram shows nos demais dias Felipe Boechat (dia 16) e Dávila Leal (17).

O Natal + Alegre termina nesta sexta (23), com o sorteio de duas bicicletas. A partir das 18h30 acontece a apresentação de “Tina Aventura Misturada – Especial de Natal” e, às 20h30, o show será do Grupo Musical Divertics, com 14 personagens infantis.

