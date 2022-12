Como evitar os golpes com criptomoedas?

Por diagramacao - diagramacao 0

Advertisement

Advertisement

No mundo dos investimentos, onde há grande oportunidades, também há grandes perigos. Entre as grandes ameaças, estão as informações enganosas e as promessas de enriquecimento rápido por meio de uma simples ação. Infelizmente, o mercado das criptomoedas, mais que qualquer outro mercado tradicional, está repleto de pessoas com más intenções, e de pessoas que foram enganadas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Apesar desse cenário alarmante, existe uma boa notícia: há maneiras simples e eficazes de evitar os golpes com criptomoedas. Por exemplo, em um site que anuncie ter o melhor bot para criptomoedas, verifique se a plataforma como um todo faz jus ao anúncio. Você pode fazer essa verificação no próprio site, ou por meio de avaliações de outros usuários sobre o bot anunciado.

De todos os golpes com criptomoedas listados na Internet, existem alguns que aparecem com frequência de 100%. Quais são eles?

E-mails com informações que parecem de verdade

Os e-mails ainda são um dos recursos de envio de mensagens mais utilizados no mundo. Para criar uma conta em um site ou acessar funções de um aplicativo, por exemplo, precisamos, no mínimo, de um e-mail e uma senha.

Continua depois da publicidade

Diariamente, recebemos dezenas deles. E, de maneira quase diária, recebemos e-mails com mensagens, anúncios e propagandas relacionados a ofertas. Entretanto, muitos desses tipos de e-mails contêm pistas que nos mostram que, na realidade, os anúncios são falsos.

Algumas maneiras de sabermos se o e-mail recebido é verdadeiro são:

Verificar se o endereço de e-mail corresponde, de fato, ao verdadeiro site.

Checar se o logotipo contido na mensagem é o que aparece no verdadeiro site.

Prestar atenção à escrita da mensagem e ao seu tom empregado: e-mails falsos, em muitas ocasiões, são escritos com erros em algumas palavras (exemplo: letras maiúsculas no lugar de minúsculas e letras ausentes). Além disso, esses tipos de e-mail não apresentam o nome do destinatário: em vez do nome, vemos o próprio e-mail de quem recebeu a mensagem.

Averiguar a veracidade do objetivo da mensagem: geralmente, e-mails enviados com o intuito de chamar a atenção do destinatário são escritos de maneira sensacionalista, de modo a ativar o gatilho da emergência. Entretanto, também é comum que esses tipos de mensagem façam referência a empresas em que você não têm conta. Ao clicar no link que, supostamente, te redirecionaria ao site, você corre um grande risco de ter informações roubadas.

Presentes: além dos tipos de e-mail citados anteriormente, também há os que prometem presentear o destinatário com acesso gratuito a um serviço, ou acesso com desconto. Caso você nunca tenha acessado o suposto serviço, e encontre outras pistas estranhas no corpo do e-mail, não clique no link de acesso.

Sites falsos

A segunda das formas mais comuns de tentativas de aplicação de golpes com criptomoedas são os sites falsos. Felizmente, há jeitos simples de sabermos se o site da empresa é legítimo ou não.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O primeiro jeito, não definitivo, é observarmos se o site tem o símbolo de um cadeado à esquerda do link da página, na parte superior da tela. Esse cadeado significa que o site oferece conexão segura aos usuários. Isso é especialmente relevante para quando precisamos inserir senhas e outros dados sensíveis, como o número do cartão de crédito e o endereço.

O segundo jeito é verificar o próprio endereço do site. Está escrito corretamente? O link começa com “https://”? Esses também são indicadores da veracidade da página visitada. Caso você esteja em dúvida, digite o endereço você mesmo.

Um terceiro jeito de sabermos se um site é legítimo é por meio de uma pesquisa no Google e em redes como YouTube. Os sites de corretoras, especialmente os das maiores corretoras do mundo, aparecem nas primeiras posições do motor de busca do Google. Logo, você pode acessar o site diretamente pela pesquisa no Google. Além disso, você pode fazer uma pesquisa no YouTube e buscar o canal oficial da empresa. Geralmente, você encontrará o link do site da empresa em algum lugar da descrição do vídeo ou do canal (no banner da parte superior do canal).

Os falsos profetas e influenciadores

Além das tradicionais formas de golpes, também existem as pessoas que usam o poder das redes sociais para fazer projeções sobre o mercado. Nesse sentido, caso você não saiba quais são as maiores empresas de criptomoedas do mundo, e não conheça as principais vozes da educação e análise financeiras, poderá cair na tentação de investir em uma criptomoeda ou adquirir um bot de criptomoedas com a ilusão de obter lucros massivos.

Dê preferência a quem tem larga experiência comprovada no mercado financeiro, seja um analista ou educador de finanças. São pessoas que têm uma reputação para proteger, e jamais farão conteúdos que prometam altos e consistentes lucros, muito menos em um mercado tão imprevisível quanto o de criptoativos.

Com todas essas dicas, você reduzirá drasticamente os riscos de ser mais uma vítima dos golpes com criptomoedas.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.