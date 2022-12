Ciac tem novo diretor e anuncia novidades para o próximo ano letivo

Por diagramacao - diagramacao 0

Advertisement

Advertisement

O Centro Integrado de Atividades Culturais Raymundo Andrade – CIAC é uma instituição cachoeirense cuja meta é a excelência de ensino. Uma escola pioneira e inovadora, que contempla as tendências da educação contemporânea, combinando experiência com renovação.

Advertisement

Continua depois da publicidade

E é com esse foco, que o novo diretor pedagógico, Cristiano Bazoni, promete muitas novidades para o próximo ano letivo. O professor, que já atuou no CIAC de 1997 a 2002, retorna à instituição com muita bagagem e fôlego renovado. “Me desliguei do CIAC após ser contratado por outra instituição que tinha grande demanda. Viajava muito e trabalhei alguns anos na Bahia. Por motivos pessoais, resolvi voltar para o Espírito Santo e, posteriormente, para Cachoeiro”, conta.

Cristiano estava inclinado a voltar para Cachoeiro quando recebeu o convite do CIAC para assumir a direção pedagógica da escola. “Esse convite me trouxe muita alegria, por ser uma escola pela qual tenho muito carinho. Encontrei colegas de trabalho da minha época e conheci pessoas novas, muito competentes e, o mais interessante, pessoas que estão dispostas à mudança, à busca por novidades e modernidade, mas sem abrir mão do que o CIAC já representa.

Ao longo de sua história, o CIAC tem educado e formado milhares de cidadãos. No seu dia a dia, estimula e desenvolve as inteligências, fornece instrumentos teóricos, possibilita a produção de muito conhecimento e cultura, além de ensinar, pelo exemplo diário, que alguns valores são eternos. O diretor promete trazer novo fôlego para a escola, mas sem perder sua essência. “O CIAC é muito forte, conta com professores excelentes e um projeto pedagógico muito bacana. Queremos modernizar, criar novos projetos, estimular a preparação para o Enem e Vestibulares, e criar parcerias mais fortes com as famílias. Vamos integrar melhor os segmentos da escola, para que todos possam falar a mesma linguagem, mas não queremos, e não vamos, romper o que já foi implantado e funcionou”, ressalta.

Continua depois da publicidade

Cristiano explica que o objetivo é rever alguns projetos e trazer novidades. “Se for preciso, vamos remanejar algumas funções e implementar aquilo que acreditamos ser interessante para escola em termos de novidades, tanto na área de esportes quando na área artística e, principalmente, na maneira de desenvolver os conteúdos na sala de aula”.

Hoje, orgulhoso da credibilidade de que dispõe e com sua equipe de profissionais altamente qualificados, o CIAC proporciona formação integral com a Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Além das atividades curriculares, a escola oferece atividades esportivas e culturais como natação, judô, escolinhas de futsal, teatro, coral e ballet.

No próximo ano, ressalta Cristiano, o CIAC segue firme na sua missão que é promover o desenvolvimento do ser humano por meio da excelência da sua atividade de ensino, formando cidadãos autônomos e responsáveis para atuar criticamente em grupos dentro dos princípios éticos e humanos. “Pais e alunos podem esperar segurança, uma comunicação mais assertiva com as famílias e muito trabalho por parte da equipe CIAC para oferecer uma educação de qualidade para seus filhos”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

História

Em 1948, foi fundada pelo Sr. Raymundo Araújo de Andrade a Associação de Proteção e Assistência à Maternidade e à Infância (Apami), na Rua Rui Barbosa, 17, Centro, em Cachoeiro de Itapemirim. A associação seria responsável pela instalação e manutenção de estabelecimento destinado a creche, escola, jardim de infância, colônia de férias e cursos profissionais.

Em visita à “Cidade da Criança” na Argentina, Raymundo Araújo de Andrade e sua esposa, Maria das Victórias, conheceram uma escola idealizada por Evita Perón, que os deixou encantados. A partir desse momento, Maria das Victórias começou a idealizar a construção de uma escola em Cachoeiro nos mesmos padrões arquitetônicos da escola argentina. Partilhou o sonho com seu esposo e, assim, nasceu o “Jardim de Infância”, que atendia inicialmente estudantes da educação infantil, sendo pioneira no Estado do Espírito Santo.

Ao longo de sua história, o Jardim de Infância ocupou-se com um ensino de boa qualidade, cresceu e, por consequência, teve de ser ampliado. Novas instalações foram feitas em 1985 e o ensino fundamental foi implantado.

Em 2010, iniciou suas atividades com o Ensino Médio e já prevê o início, num futuro próximo, do projeto de educação tecnológica e profissional, em nível médio e profissional, completando assim o ciclo da educação básica.

Matrículas 2023

Site: www.ciaconline.com.br/agendar_visita

WhatsApp: 28 99258-8356

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.