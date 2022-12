Chuvas no ES: veja quais linhas de ônibus cancelaram viagens

Algumas linhas de ônibus estão enfrentado atrasos ou cancelamentos. A maioria das linhas, no entanto, está com as viagens mantidas

Apesar das chuvas que atingem o Estado, e de alguns pontos de interdição em rodovias no Norte do Espírito Santo, as viagens de quem pretende passar o Natal e/ou Ano Novo naquela região estão garantidas. O Governo do Estado vem trabalhando dia e noite para minimizar os transtornos causados nas estradas e manter a mobilidade da população.

Algumas linhas de transporte rodoviário intermunicipal estão enfrentado atrasos ou cancelamentos. A maioria das linhas, no entanto, está com as viagens mantidas. Confira abaixo como está a situação:

Viação São Gabriel

Linhas paralisadas sem opção de desvio:

Vila Valério x Linhares via Jurama e Guaxe.

Vila Valério x São Mateus via Fátima.

Jaguaré x São Mateus.

Nestor Gomes(KM41) x São Mateus.

Lírio dos Vales

Por conta das interdições da rodovia que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa, a operação está sendo feita de forma parcial entre Vitória e Santa Leopoldina, sem alteração nos horários.

Viação Águia Branca

Viagens mantidas. Na BR-101, na altura de Jaguaré está havendo desvio que, neste momento, aumenta em uma hora o percurso. As demais viagens, sem intercorrência.

Gontijo, Viação Pretti, Viação Planeta, Viação Rio Doce, Viação União e Alvorada

Viagens mantidas

Boletins das Rodovias Federais (PRF e ECO):

BR-101

Km 17 – Pedro Canário – Interdição Parcial – Deslizamento

Km 71,5 – São Mateus – Interdição Total – Erosão

Km 171,3 – Aracruz – Desvio no Local – transito fluindo por desvio de 300m na lateral da pista da rodovia.

Km 162,3 – Linhares – Interdição parcial – trânsito em pare-siga

Km 249 – Serra- Interdição Parcial – Tráfego com desvio.

Rodovias Estaduais:

ES – 080 Santa Leopoldina x Santa Teresa, km 97 – interdição parcial.

ES – 257 Aracruz – Ibiraçu, km 10 – interdição parcial

ES – 261 Fundão – Santa Teresa, Trecho em meia pista por toda a rodovia.

ES – 181 Muniz Freire, km 18, interdição parcial.

ES – 185 Iúna-Ibitirama, KM 33 e 60, interdição parcial

ES – 375 Vargem Alta, km 4, interdição parcial

ES – 010 Santa Mateus, kms 186 e 188 e ponte sobre o Rio Pedra d’água, interdição total.

ES – 230 Vila Valério – Jaguaré, km 51, interdição total.

ES 315 São Mateus, km 91, interdição total.

ES 381 São Mateus x Nova Venécia – Interdição total

ES – 405 Ecoporanga, divisa MG, km 25, interdição total

