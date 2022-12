Chuvas no ES: Defesa Civil de Cachoeiro monitora Rio Itapemirim

As fortes chuvas que caem no Sul do Espírito Santo acendem o sinal de alerta e, em Cachoeiro, a Defesa Civil monitora de perto o Rio Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 0

As fortes chuvas que caem no Sul do Espírito Santo na tarde desta segunda-feira (19) acendem o sinal de alerta das cidades. Em Cachoeiro, a Defesa Civil está em constante monitoramento do Rio Itapemirim. Segundo Carlos Miranda, coordenador do grupo, até o momento a situação é tranquila, mas como há previsão de mais chuvas até esta terça-feira (20), eles continuarão a acompanhar a situação.

“Os problemas ocorrem quando o rio está com nível acima de 2,7 metros. Nossa medição (na tarde desta segunda-feira) mostra que, na área central do município, o Itapemirim está um metro acima do normal. Isso no ponto mais largo do rio. Em Pacotuba, que já recebeu as águas vindas de Alegre, Iúna, Ibitirama e Irupi, está em 1,9 metros. Durante a madrugada chegamos a 1,02 metros e, na semana passada, a 1,40. Estamos acompanhando de perto a vazão, até porque há previsão de chuva forte até às 10h de terça. Passando dos dois metros, faremos um comunicado à população”, disse o coordenador.

Continua depois da publicidade

