Chef premiado fará aula show no Festival Gastronômico do Caparaó

Cozinhar é um ato de amor! Essa é uma frase bastante ouvida de chefs, que dedicam parte do seu tempo preparando pratos dignos de prêmios e carregados de memórias afetivas. Um deles é o chef Nagem Antônio Abikahir.

Campeão Estadual de Gastronomia pelo Enchefs 2022 e campeão Brasileiro de Gastronomia pelo Prêmio Nacional Dólmã, o chef de Iúna, será uma das atrações do Festival Gastronômico do Caparaó, em São José do Calçado, nesta sexta-feira (2).

A aula show do chef Nagem será realizada às 19h, Praça Pedro Vieira (Rua do Lazer), no centro da cidade. O prato apresentado será: batata recheada com moqueca de camarão e mozarela gratinada.

Esse foi o prato que tornou o chef campeão Brasileiro de Gastronomia pelo Prêmio Nacional Dólmã, quando recebeu o título vitalício de Embaixador da Gastronomia do Brasil pelo Espírito Santo.

“O regulamento do Festival propõe uma aula show utilizando um ingrediente da terra. Para simbolizar a terra e a minha cidade Iúna, a batata foi a escolhida. A moqueca escolhi por ser o símbolo maior da gastronomia capixaba. A cebola, tomate, coentro, salsa e cebolinha é a representação e homenagem aos nossos produtores rurais. A mozarela representa o nosso produtor de leite. O gratinar é um protesto contra as queimadas na Amazônia e nossas florestas”, conta o chef.

Para o evento, o chef garante que será uma grande experiência para os participantes. “Pretendo agregar muito ao evento e as expectativas são as melhores. Não vou somente cozinhar, vou também contar a história do prato e a minha história de vida”, continua Nagem.

“Trabalho por amor a cozinha”, diz chef

Natural de Iúna, o chef Nagem é cozinheiro há 20 anos, com especialidade em Charcutaria Artesanal, proprietário de uma fábrica de linguiças artesanais gourmet e do Restaurante do Nagem que serve peixes, camarão, moquecas, carnes e várias entradas, ambos localizado em Iúna.

Advogado por formação, Nagem, que sempre conciliou as duas carreiras, decidiu optar pela cozinha há três anos. “Minha história com a cozinha começou aos 16 anos, quando ficava olhando minha vó cozinhando. Ela é minha maior inspiração. Eu sempre pedia que ela preparasse o pato ao molho pardo. Não era meu prato preferido e às vezes eu nem estava com vontade de comer. Queria mesmo vê-la cozinhar e aprender do jeito dela. Eu sabia que um dia ela ia faltar e eu queria carregar essa tradição de fazer o prato”, conta.

“Há 20 anos meu pai abriu o bar, que ele tem até hoje, e comecei a ajudar minha mãe na cozinha. A gastronomia sempre esteve presente. Venho de uma família de advogados e também optei por fazer Direito. Nesse período, continuei cozinhando, mas não me dediquei a isso. Fui servidor público estadual, servidor público municipal e tive uma loja. Há três anos, decidi largar tudo e me dedicar ao que gosto e me faz feliz”, completa o chef.

O trabalho do chef também pode ser conferido em suas redes sociais. No Instagram: @nagemiuna e @charcutariaabikahir, e também no Facebook: Nagem Antônio Abikahir.

Festival Gastronômico do Caparaó

O Festival Gastronômico que vai rodar toda a região do Caparaó, e a primeira edição acontece em São José do Calçado, a partir desta sexta-feira (2) e segue até domingo (4).

Aberto ao público, o evento terá artesanato, show, gastronomia, apresentação de chefs, cerveja artesanal, espaço kids, lounge para fotos.

O evento é uma realização da GFC Eventos com apoio da Aderes, Governo do Estado do Espírito Santo, Prefeitura de São José do Calçado e AQUINOTICIAS.COM.

