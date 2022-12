Centro de Assistência Social de Itaoca completa dois anos

Por Redação - Redação 1

Nesta quinta-feira (15), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do distrito de Itaoca completará dois anos de serviços prestados a pessoas em situação de vulnerabilidade social da região.

Inaugurado em 2020, na rua Pedro Vivacqua, próximo à praça do distrito, o espaço já realizou, até o momento, quase 5 mil atendimentos, que incluem orientações e encaminhamentos a diversos benefícios assistenciais, como o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Assim como os demais Cras do município, a unidade também oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O local acolhe demandas espontâneas e realiza, quando necessário, o acompanhamento de famílias com base em um conjunto de intervenções, continuadas e pactuadas entre a equipe multidisciplinar, com o objetivo de garantir os direitos de cidadania aos seus assistidos.

Além da região em que está instalado, o Cras de Itaoca também presta atendimentos a moradores dos distritos de Conduru, São Vicente e Coutinho.

“Nesses dois anos de funcionamento, o Cras de Itaoca garantiu acesso a programas sociais a diversas famílias do distrito e localidades no entorno, auxiliando, principalmente, aquelas que possuem dificuldades de conexão com a internet para obter informações sobre as ações da assistência social. Hoje, podemos realizar um trabalho mais próximo dessas pessoas, olhando, individualmente, para suas necessidades, afim de atuar na garantias dos direitos básicos do cidadão”, destaca Márcia Bezerra, secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro.

“A inauguração do Cras de Itaoca foi um grande avanço, que veio para fortalecer a rede de assistência social do município. Com o espaço, foi possível ampliar o atendimento e acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade social da região, facilitando o acesso a programas sociais para quem mais precisa deles”, destaca o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

Atendimento nos Cras

Cachoeiro possui sete Centros de Referência de Assistência Social (Cras), localizados, respectivamente, nos bairros Aeroporto, Alto União, Jardim Itapemirim, Village da Luz e Zumbi e nos distritos de Burarama e Itaoca. Na página da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/desenvolvimento-social-semdes/), o cidadão pode consultar o endereço, horário de funcionamento e telefone de contato de cada unidade.

