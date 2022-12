Casimiro aumenta faturamento no Youtube com a Copa; veja o valor

Por Redação - Redação 16

Advertisement

Advertisement

Uma imagem vazada, ao vivo, durante a live após o jogo Argentina X Polônia, na última quinta-feira (30), mostrou quanto Casimiro ganhou pelo YouTube nos últimos dias. Casé tem direito de transmissão sobre alguns jogos da Copa do Mundo do Catar. As informações são do site BHAZ.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A tela, que apareceu rapidamente, revela que o streamer faturou U$ 160.559,00, o equivalente a mais de R$ 830 mil apenas nos últimos 28 dias. Esse valor é apenas referente a visualizações e não considera os anúncios, que tiveram todas as cotas vendidas para grandes marcas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui >> https://rebrand.ly/gr1qdft

Guilherme Beltrão e o narrador Luis Felipe Freitas ancoram a live no momento e reagem instantaneamente. Beltrão grita “Ei, ei, ei, ei!”. E se conforma: “Vazou. Vazou, fazer o quê?”.

Então Freitas tenta arrefecer: “Live da verdade também tem isso”. Ele fica em silêncio por uns segundos e confessa: “Tô até vermelho”.

Continua depois da publicidade

É quando Beltrão encerra o assunto. Pelo menos na live. “Fica vermelho não, pô”. E finaliza: “Fica tranquilo, irmão. Acontece nas melhores famílias”, consola o narrador.

Casimiro na Copa

No início deste mês, o streamer comemorou a conquista relacionada à Copa do Catar. Pelo Twitter, ele anunciou que iria transmitir jogos da Copa de 2022, todos os dias, até a final.

Em 2021, a Fifa passou a formar parcerias com streamers para transmissões digitais após a Globo perder a exclusividade nessa plataforma.

Advertisement