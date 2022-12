Casal inova com cosméticos à base do abacaxi de Marataízes

Mineiros de Aimorés, eles se mudaram há sete anos para a cidade litorânea, no Sul do Espírito Santo, onde iniciaram um negócio de sucesso com cosméticos

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Muitas vezes um olhar forasteiro e empreendedor vê brilho naquilo que as pessoas do lugar já se habituaram, mesmo se tratando de algo notório como o abacaxi de Marataízes. É o caso da maquiadora profissional Bárbara Damázio e do marido, Matheus Lopes. Mineiros de Aimorés, eles se mudaram há sete anos para a cidade litorânea, no Sul do Espírito Santo, onde iniciaram um negócio de sucesso com cosméticos feitos a partir da famosa “doce, doce, doce fruta local de poupa amarela”.

CLIQUE AQUI E LEIA A REPORTAGEM COMPLETA

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.