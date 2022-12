Casagrande toma posse na Assembleia Legislativa do ES em 1° de janeiro

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

No dia 1º de janeiro, o governador Renato Casagrande (PSB) inicia o seu terceiro mandato como chefe do Executivo estadual. A sessão solene de posse de Casagrande e de seu vice, Ricardo Ferraço (PSDB), acontece a partir das 14h30, na Assembleia Legislativa (Ales), com transmissão ao vivo pela TV Assembleia, YouTube e Facebook.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Casagrande e Ferraço devem entrar pelo térreo do Palácio Domingos Martins e aguardar no Salão Nobre. O presidente da Ales, Erick Musso (Republicanos), solicitará, então, que uma comitiva de deputados conduza o governador e o vice eleitos ao Plenário Dirceu Cardoso, onde será realizada a cerimônia.

A Banda da Polícia Militar executará os hinos do Brasil, do Espírito Santo e à Bandeira. O presidente da Casa fará seu discurso e, logo após, governador e vice farão o juramento com o compromisso de manter, defender e cumprir as Constituições Federal e do Estado, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito-santense. O juramento está previsto no Regimento Interno da Assembleia e na Constituição do Estado.

Após a leitura da Declaração de Compromisso Constitucional e da assinatura do termo de posse, Renato Casagrande fará o seu discurso.

Continua depois da publicidade

Foram convidados o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), desembargador Fabio Clem de Oliveira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), Rodrigo Chamoun; a procuradora-geral de Justiça do Ministério Público Estadual (MPES), Luciana Andrade; o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos); entre outras autoridades.

Público

Segundo o Cerimonial da Ales, a Casa estará aberta ao público, que poderá acompanhar a solenidade das galerias do Dirceu Cardoso. Mas o acesso ao plenário só será permitido às famílias do governador e do vice, além das autoridades.

Encerrada a sessão solene na Assembleia Legislativa, o governador e o vice-governador empossados seguem para outra cerimônia, prevista para as 16 horas, no Palácio Anchieta.

Advertisement

Rito de posse

O presidente da Ales abre a sessão solene e é formada a mesa do evento, com o primeiro e segundo secretários da Casa;

É constituída uma comissão de deputados para conduzir o governador e vice eleitos do Salão Nobre ao Plenário;

A sessão é suspensa por alguns minutos para que os deputados se dirijam ao Salão Nobre da Casa, onde os eleitos os aguardam;

Com a entrada do governador e vice eleitos no Plenário, a sessão é reaberta e ambos são convidados pelo presidente a tomar lugar à mesa;

Dá-se a entrada solene da Bandeira do Brasil, conduzida por oficial militar;

A Banda de Música da Polícia Militar executa o Hino Nacional Brasileiro, Hino à Bandeira do Brasil e o Hino Oficial do Espírito Santo;

O presidente da Assembleia Legislativa faz discurso;

O governador e vice eleitos fazem o juramento;

O presidente da Casa recebe o compromisso de posse e declara empossados o governador e o vice eleitos;

Os candidatos eleitos assinam livro de posse;

Discursos, seguidos do encerramento da sessão solene.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.