Casagrande e candidatos eleitos no Espírito Santo são diplomados

Na tarde desta segunda-feira (19), foi realizada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), a solenidade de diplomação do governador Renato Casagrande (PSB) e dos candidatos eleitos no Espírito Santo: vice-governador, deputados estaduais e federais, e senador.

Após a diplomação, o governador reeleito Renato Casagrande falou em nome de todos os candidatos eleitos no Espírito Santo e reafirmou seu compromisso de campanha com os eleitores capixaba.

“Obrigado população capixaba pela confiança. É uma honra receber esse diploma pela terceira vez. Saberei retribuir essa honraria da forma que sempre fiz: com muito trabalho e respeito com os capixabas. Vamos trabalhar para que o Espírito Santo siga sendo um estado preparado para qualquer desafio e que seja um lugar cada vez melhor para se viver”, disse.

Casagrande ressaltou ainda que a diplomação marca o fim do processo eleitoral e o foco agora é o trabalho, o diálogo e a união dos capixabas. “Chego ao fim desse processo da mesma forma que comecei: olhando para frente, com foco no futuro para melhorar a vida de nossa gente. Sabemos dos desafios, mas fica a certeza de que unidos somos capazes de vencê-los e chegar mais longe”, completa o governador.

