Carro pega fogo e fica destruído em Domingos Martins

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 0

Advertisement

Advertisement

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde deste domingo (25), em Domingos Martins, na região Serrana no Espírito Santo. O incidente aconteceu por volta de 12h30, no km 35 da BR 262. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido.⠀

Advertisement

Continua depois da publicidade

A pista no sentido Minas Gerais ficou parcialmente interditada até as 15 horas. A suspeita é de que o fogo teria começado na parte elétrica do veículo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.