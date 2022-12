Capotamento de UTI Móvel deixa uma pessoa ferida em Mimoso do Sul

A ambulância pertence a uma empresa privada e não fazia o transporte de paciente no momento do acidente

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Uma técnica de enfermagem ficou ferida após uma UTI Móvel capotar na Rodovia ES 297, que liga o município de Mimoso do Sul a BR-101 Sul. O acidente ocorreu na tarde da última quinta-feira (22), e chovia no momento, na altura do distrito de Ponte do Itabapoana.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além da técnica de enfermagem, estavam no veículo o condutor e um médico, que não sofreram ferimentos. A vítima foi socorrida pela equipe de resgate do SAMU de Apiacá e encaminhada para a Santa Casa de Cachoeiro.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor contou que seguia pela rodovia no sentido BR-101 Sul, e após uma curva sentiu que as rodas traseiras perderam a aderência e logo em seguida, perdeu o controle do veículo, que atravessou a pista e capotou às margens da rodovia.

A ambulância pertence a uma empresa privada e não fazia o transporte de paciente no momento do acidente.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.