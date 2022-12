Cachoeiro | Saúde alerta população sobre o combate ao Aedes aegypti

Para quem for viajar durante as férias, é recomendável, antes, realizar uma vistoria na casa, a fim de garantir que não haja meios para que ocorra o acúmulo de água da chuva

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro faz um alerta à população sobre a necessidade de intensificar os cuidados para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti durante o período de chuvas.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O inseto, que é vetor de transmissão de arboviroses como dengue, zika e chikungunya, se reproduz em qualquer recipiente artificial ou natural que contenha água parada.

Muitas vezes, os focos do mosquito estão localizados dentro dos quintais e residências. A água parada pode estar em calhas, pneus, vasos de planta, garrafas pet, ralos ou em uma simples tampinha de plástico. Nesses lugares, o inseto se reproduz e pode iniciar um novo ciclo de contaminação.

O procedimento ideal, segundo a Semus, é conservar caixas d’água, tonéis e barris bem fechados; colocar o lixo em sacos plásticos e manter a lixeira fechada; não deixar acumular água sobre lajes e terraços; manter garrafas viradas de boca para baixo; acondicionar pneus em locais cobertos; proteger ralos sem tampa com telas finas; encher pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda e os lavar uma vez por semana.

Continua depois da publicidade

Para quem for viajar durante as férias, é recomendável, antes, realizar uma vistoria na casa, a fim de garantir que não haja meios para que ocorra o acúmulo de água da chuva em itens localizados em quintais e lajes. O ideal, nesses casos, é acondicionar os objetos em abrigos da chuva ou realizar o descarte, de forma correta, em sacos plásticos vedados.

“A população é a nossa principal aliada no combate ao Aedes aegypti. É importante ter uma atenção maior durante os períodos chuvosos, que favorecem a proliferação do mosquito. Contamos com a colaboração de todos nesse processo”, ressalta Alex Wingler, secretário municipal de Saúde de Cachoeiro, que destaca, também, as ações do município em cenários de aumento de casos da doença.

Combate ao Aedes aegypti

Em 2022, a incidência das arboviroses no município seguiu em baixa. De 2021 para o este ano, a diminuição de pessoas com dengue foi de 137 para 107; de 31 para 3, no caso da chikungunya; e permaneceu em 1 caso confirmado para o zika. É o segundo ano consecutivo na queda do número de casos confirmados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Seguimos mantendo o controle das arboviroses no município, o que é uma ótima noticia. Entretanto, não podemos baixar a guarda no combate ao Aedes aegypti, que se reproduz com muitas facilidade. A Secretaria de Saúde monitora, ao longo do ano, a incidência dessas doenças no município, e executa as medidas proporcionais ao cenário apresentado”, destaca Wingler.

O secretário reforça, ainda, que a população pode solicitar o serviço de bloqueio de transmissão (bomba costal), por meio do número 156 (Ouvidoria Municipal). A solicitação é avaliada pela Semus, que enviará, se necessário, uma equipe até o local.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.