Cachoeiro realiza IV Encontro Regional de Folia de Reis em janeiro

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Marcando o encerramento da programação de Natal deste ano, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro realizará, no dia 7 de janeiro, na Praça de Fátima, o IV Encontro Regional de Folia de Reis.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A concentração dos grupos de folguedos acontecerá às 16h, na Catedral de São Pedro, onde receberão a benção das bandeiras. Na sequência, às 17h, seguirão em cortejo pelo centro da cidade até à Praça de Fátima, local das apresentações, que terão início a partir das 18h.

Neste ano, participarão os grupos: Charola de São Sebastião (mestre Izaías da Silva), Três Reis Magos de Caeté (mestre Adilson Leite), São Sebastião de Gromogol Jesus, José e Maria (mestre Maria Silva), Três Reis do Oriente (mestre Sebastião Vitorino), Estrela do Mar (mestre Rogério Machado), Missão Divina (mestre Wilson Ceccon) e Estrela Pôr do Sol (mestre Elias Santos).

Durante os festejos, tradicionalmente, destacam-se os palhaços mascarados, que declamam versos e se exibem para o público. Os integrantes, com vestimentas coloridas, tocam instrumentos como viola, tambor, acordeon, pandeiro e gaita, e entoam cânticos.

Continua depois da publicidade

O Reisado ou Folia de Reis é um auto popular que procura rememorar a jornada dos Reis Magos, a partir do momento em que eles recebem o aviso do nascimento de Jesus, até a hora em que encontram o Deus-menino na lapinha. Fazendo parte do ciclo natalino, o cortejo de foliões desfila cantando canções típicas, com muita cor e alegria.

“A Folia de Reis é uma das festas populares mais tradicionais do nosso país. Imbuídos de simbolismos culturais e religiosos, esses festejos têm a cara do Brasil, com muita cor, música e alegria. Convidamos o público a prestigiar esse encontro, que encerra mais um ciclo natalino em Cachoeiro”, destacou Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.