Cachoeiro já recebeu mais de 2,3 mil novos pontos de LED neste ano

Entre os locais que já receberam a melhoria estão importantes e movimentadas vias do município, como as avenidas Jones dos Santos Neves, Aristides Campos, Mauro Miranda Madureira e Linha Vermelha

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

Em 2022, até o momento, a Prefeitura de Cachoeiro já realizou a instalação de 2.363 novos pontos de LED, tecnologia de iluminação mais eficiente e durável, que está substituindo as lâmpadas incandescentes tradicionais (amarelas).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Entre os locais que já receberam a melhoria estão importantes e movimentadas vias do município, como as avenidas Jones dos Santos Neves, Aristides Campos, Mauro Miranda Madureira e Linha Vermelha.

Além disso, a iluminação de LED também chegou em bairros como: Zumbi, Village da Luz, Otton Marins, Ferroviários, Ibitiquara, Vila Rica, Gilberto Machado, Rui Pinto Bandeira, Aquidaban, Independência, Centro, Guandu, Baiminas, Alto União, Teixeira Leite, Novo Parque, Aeroporto, Nossa Senhora da Penha, Rubem Braga, São Luiz Gonzaga, BNH de Baixo, Coronel Borges e Ilha da Luz. No interior, a praça do distrito de Itaoca recebeu a melhoria.

De acordo com o secretário municipal de Manutenção e Serviços de Cachoeiro, Vander Maciel, a renovação dos pontos de iluminação pública está sendo feita de maneira gradual, levando mais segurança e tranquilidade a pedestres e condutores de veículos.

Continua depois da publicidade

“A iluminação com a tecnologia LED é muito mais eficiente em comparação com as lâmpadas tradicionais. Ela torna os logradouros mais iluminados, gerando mais segurança para a população. Seguiremos renovando e modernizando a iluminação pública de nosso município”, destaca.

O trabalho de troca é realizado sob supervisão da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços (Semmat), por meio do contrato de manutenção e modernização da iluminação pública do município.

Moradores podem solicitar serviços de iluminação por 0800

Paralelamente à modernização com LED, há o trabalho de troca de lâmpadas queimadas e outros serviços de manutenção do parque de iluminação. Os moradores podem solicitar esses serviços por meio do telefone 0800 270 0010. O atendimento está disponível de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h e de 12h às 17h, e às sextas-feiras, de 7h às 11h e de 12h às 16h.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.