Cachoeiro: feiras livres não funcionarão no início de janeiro

A Secretaria Municipal de Agricultura (Semag) de Cachoeiro informa que as atividades das feiras livres do bairro Gilberto Machado e Aquidaban estarão suspensas. A do Gilberto Machado estará suspensa nos dias 5 e 12 de janeiro de 2023.

Realizada semanalmente, sempre às quintas-feiras, a partir das 15h, a feira retornará seu funcionamento no dia 19 de janeiro, oferecendo alimentos frescos, diretamente de produtores do interior do município.

Além disso, a feira da Agricultura Familiar (Feira do Servidor), que funciona no bairro Aquidaban, toda quarta-feira, também não terá atividades na primeira semana de janeiro, retornando na quarta (11) seguinte, a partir das 17h.

Outras feiras livres

Com apoio da Prefeitura, Cachoeiro conta, atualmente, com quatro feiras livres, em que produtores rurais do interior do município vendem o fruto de suas lavouras e, também, produtos da agroindústria familiar. Entre elas, está a Feira do Servidor, no bairro Aquidaban, em que servidores municipais beneficiários do tíquete-feira podem realizar suas compras.

Nesses locais, o cidadão pode encontrar uma grande variedade de produtos como verdura, legumes e frutas. Também há itens como pães, bolos, biscoitos, doces e massas caseiras.

Dias e horários das feiras

Quartas-feiras

Bairro Independência, em frente a Matriz Velha (rua: Dom Fernando), horário de 5h às 9h;

Bairro Aquidaban, ao lado do ginásio de esportes (rua: Parecis), Feira da Agricultura Familiar, também conhecida como Feira do servidor, horário de 17h às 19h.

Quintas-feiras

Bairro Gilberto Machado, na pracinha, horário de 15h às 19h.

Sábados

Bairro Nova Brasília, em frente ao ginásio de esportes (rua: Joaquim Aquino Xavier) – horário de 5h às 9h.

