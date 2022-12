Briga por mulher: PC prende dois homens que tentaram matar um ao outro

Segundo informações da polícia, o desentendimento entre os dois homens aconteceu porque um deles teria se relacionado com a ex-companheira do outro.

Por Redação - Redação 0

Advertisement

Advertisement

Dois homens, de 28 e 34 anos, foram presos nesta terça-feira (20) pela Polícia Civil por tentativa de homicídio, após atentarem um contra a vida do outro. A prisão foi realizada por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, com apoio das Guardas Municipais de Presidente Kennedy e Marataízes.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo informações da polícia, o desentendimento entre os dois homens aconteceu porque um deles teria se relacionado com a ex-companheira do outro.

A primeira tentativa de homicídio aconteceu no dia 14 de novembro, quando o homem de 34 anos atirou contra Rudiedison Serpa Santos, que é foragido da Justiça, dentro de um bar na localidade de Jaqueira, interior de Kennedy. A vítima conseguiu fugir sem ser atingida e o disparo acertou outra pessoa que estava no estabelecimento.

Já no dia 02 de dezembro, foi a vez de Rudiedison atirar contra o homem de 34 anos, na localidade de Areinha. Nesse caso, a vítima também conseguiu fugir sem ser atingida.

Continua depois da publicidade

As prisões aconteceram na localidade de Brejo Grande do Sul, em Itapemirim e na localidade de Jaqueira, em Presidente Kennedy. Com Rudiedison foram encontrados um revólver calibre 32, munição e dois pinos de cocaína, já com o outro preso, foram encontrados um simulacro de pistola e munição calibre 22.

Os mandados expedidos contra os dois presos são de prisão temporária e têm validade de 30 dias, período em prosseguirá as investigações. Eles responderão por homicídio tentado qualificado, além de porte de arma e munições, este crime em face do flagrante delito.

Os presos serão levados para o CDP de Marataízes.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.