Briga por causa de mulher deixa dois feridos a tiros em Itapemirim

Uma discussão entre dois homens por causa da namorada de um deles terminou com duas pessoas baleadas em uma festa, neste domingo (11). O caso foi registrado pela Polícia Militar em Campo Acima, interior de Itapemirim.

De acordo com o que é descrito no boletim de ocorrências, o suspeito do crime teria mexido com a namorada do outro envolvido. Momento em que iniciaram uma discussão durante a festa. Após o desentendimento, o suspeito deixou o local afirmando que voltaria para “resolver” a situação.

Minutos depois, dois homens em uma moto apareceram no evento e, armados, atiraram contra o jovem, que teve ferimentos na cabeça e no joelho esquerdo. Um venezuelano que aproveitava a festa com amigos e não tinha nada a ver com a situação foi baleado no joelho esquerdo. Os suspeitos fugiram em seguida.

Os feridos foram levados para o pronto-socorro de Itapemirim. Militares fizeram buscas pelos suspeitos, mas não localizaram os criminosos. Informações ou denúncias que ajudem o trabalho das forças de segurança do Estado na identificação de criminosos ou na resolução de crimes podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

