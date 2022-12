Bomba, serenata e cãozinho caramelo marcaram maio e junho de 2022

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 0

Os meses de maio e junho de 2022 tiveram frentista cantor, golpe do PIX, bandido 171 e cãozinho caramelo roubando a cena em Anchieta. Mas também foram meses de tragédias, como o desenrolar do caso do menino Kevinn, que morreu na porta do hospital.

Os festejos da Serenata Italiana voltaram a tomar as ruas de Venda Nova do Imigrante, depois de dois anos adiados por conta da pandemia e até uma bomba preciso ser detonada após ser encontrada em Rive, distrito de Alegre. Confira:

Maio de 2022

Alegria | Alex Liborio Ferreira, o frentista cantor de Cachoeiro, marcou o mês de maio. Sempre cantando, ele alegra os funcionários e clientes do Posto Shangrilá, em Safra.

Golpe | Uma mulher de 23 anos, de Alegre, foi suspeita de causar prejuízo de quase R$ 40 mil em estabelecimentos comerciais da região, por meio do Golpe do Pix.

171 | Depois de assaltar uma mercearia, o bandido sofreu um acidente e pediu ajuda a um policial dizendo ter sido vítima de roubo.

Tragédia | Duas médicas foram afastadas após o menino Kevinn Belo Tomé da Silva morrer dentro de uma ambulância, enquanto aguardava atendimento na porta do hospital.

Talento | O Aqui Notícias contou a história de Danilo Augusto de Carvalho Barreira. Criado em Cachoeiro de Itapemirim, o compositor que já foi gravado por grandes artistas nacionais, como Felipe Araújo, Ferrugem e Alexandre Pires.

Estradas | Parte da ES-060, em Marataízes, precisou ser interditada por causa do avanço do mar.

Bomba | Um explosivo foi encontrado por um pescador, em Rive, distrito de Alegre. O Esquadrão Antibombas foi chamado e detonaram o artefato bélico.

Junho de 2022

Gelada | A Polícia prendeu oito pessoas e fechou um galpão que falsificava cerveja no Espírito Santo.

Festa | Depois de dois anos, a Serenata Italiana voltou a tomar as ruas de Venda Nova do Imigrante.

Fofura | Uma lindeza caramelo roubou a cena ao tirar um cochilo sobre os tradicionais tapetes de Corpus Christi, em Anchieta.

Hackers | A Prefeitura de Alegre ficou sem acesso aos dados depois de o sistema da prefeitura sofrer um ataque virtual.

Lembranças | Um grupo de ex-alunos se reencontraram em Guaçuí para abrir uma cápsula do tempo.

