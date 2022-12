Bebê de oito dias é salvo por militares em Itapemirim

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 1

Um bebê de apenas oito dias foi salvo por policiais militares na noite da última sexta-feira (16), em Itaipava, balneário de Itapemirim. O pequeno Oliver havia se engasgado com uma medicação e ficou com dificuldade para respirar.

A família seguia de Piúma para o Hospital Menino Jesus de Itapemirim quando encontraram com a viatura no caminho. Os pais do bebê pediram ajuda e foram prontamente atendidos pelos cabos Maycon Alves e Ulisses Viana.

Os policiais militares estavam a caminho de uma ocorrência, mas pararam para ajudar o casal. Assim que pegaram o bebê, fizeram a manobra Heimlich e, logo, o pequeno Oliver voltou a respirar.

Segundo o cabo Maycon, a família estava muito nervosa, principalmente o pai. “Os pais estavam desesperados e, no momento em que falei para eles ficarem tranquilos que o bebê já havia voltado dentro da viatura, o pai muito emocionado ‘desabou’ ao chão chorando e agradecendo muito a Deus por esse livramento. Quando ele se levantou, veio nos agradecer, dizendo que era o seu primeiro filho”, contou.

Logo após o bebê voltar a respirar, os pais decidiram levar a criança para o Hospital. Os militares acompanharam a família até a unidade e tiveram a boa notícia de que estava tudo bem com o pequeno Oliver.

“A sensação de prestar esse tipo de serviço à sociedade é muito especial porque a recompensa vem de forma instantânea com o sucesso dos procedimentos. Nossa felicidade é muito maior porque trata-se de uma vida inocente. Graças a Deus conseguimos ajudar. Só quem é pai e mãe sabe como é ter um filho à beira da morte. Já me sinto recompensado só de ver aquela criança viva e saudável com a família”, finalizou.

