Bandido invade prédio e deixa prejuízos em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 196

Advertisement

Advertisement

Um consultório dentário, um salão de beleza e uma lanchonete que ficam no mesmo prédio, na rua Capitão Deslandes (Rua dos Bancos), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foram alvos de um criminoso, na madrugada do último sábado (10).

Advertisement

Continua depois da publicidade

Segundo uma das vítimas, a proprietária do salão, Marcela Morais, o homem entrou pela janela do consultório dentário, furtou equipamentos, arrombou a porta do salão dela, que fica ao lado do consultório e, no local, fez refeições, furtou semijoias, equipamentos, produtos de beleza e saiu do local deixando tudo revirado.

Os estabelecimentos ficam no segundo andar. Antes de ir embora, ele foi até uma lanchonete, que fica no térreo e furtou o dinheiro que estava no caixa e salgadinhos.

O crime foi descoberto neste domingo (11). Os proprietários dos estabelecimentos foram orientados a registrar o crime por meio da Delegacia Online ou Delegacia Regional do município.

Continua depois da publicidade

Informações ou denúncias que ajudem o trabalho das forças de segurança do Estado na identificação de criminosos ou na resolução de crimes podem ser repassadas por meio do 181. Não é preciso se identificar.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.