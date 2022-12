Banda Sinfônica Vale Música revisita obra de Tim Maia em concerto

Com regência do maestro Eduardo Lucas, a Banda Sinfônica Vale Música vai apresentar o concerto “Viva Tim Maia” neste domingo, no Centro Cultural Sesc Glória, com entrada franca

Uma das maiores vozes da MPB, o inesquecível Tim Maia (1942-1998) terá sua obra revisitada pela Banda Sinfônica Vale Música no concerto “Viva Tim Maia”, que será apresentado no próximo domingo (04), às 17h, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. O concerto tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A entrada é franca e os ingressos poderão ser retirados na bilheteria do teatro, no dia do evento, uma hora antes do início do espetáculo.

Com regência do maestro Eduardo Lucas, o concerto integra as homenagens aos 80 anos de nascimento do cantor e compositor Tim Maia, completados no último mês de setembro, e marca o reencontro da Banda Sinfônica Vale Música com o repertório do “Síndico da MPB”, apelido dado a ele por Jorge Ben Jor na canção “W/Brasil”.

Apresentado pela primeira vez em 2018, o concerto “Viva Tim Maia” volta agora com formação renovada, conforme explica o maestro Eduardo Lucas. “Refazer o concerto em 2022 é muito importante. Primeiro, porque este ano Tim Maia faria 80 anos e temos a oportunidade de destacar a contribuição dele para música brasileira. E nos últimos quatro anos a Banda Sinfônica mudou cerca de 60% dos seus componentes. Este concerto é novidade para muitos dos novos alunos do Vale Música”, observa o maestro.

Racional

O repertório contempla mais de 20 canções, distribuídas em 13 números musicais, entre medleys e pot-pourris, que vão traduzir para o público a diversidade da obra de Tim Maia, com sucessos e temas menos conhecidos de sua discografia. “Foi muito difícil contemplar o repertório do Tim Maia nesse programa por causa da vastidão da obra dele”, revela o maestro Eduardo Lucas.

“Acaba sendo um diário musical porque ele transmitia através das notas, das melodias e das harmonias muito do que acontecia em sua vida. Então buscamos desde ‘Sossego’, ‘Gostava Tanto de Você’ e ‘Não Quero Dinheiro’ até obras associadas à fase religiosa vivida pelo Tim, como ‘Imunização Racional’, ‘Caminho do Bem’ e ‘Bom Senso’. São obras magníficas de um momento em que ele abdicou de substâncias tóxicas e estava limpo tanto mental quanto fisicamente”, define o maestro, em referência ao período em que Tim Maia se converteu à doutrina Cultura Racional, em 1974 e 1975, e lançou os dois volumes dos discos “Tim Maia Racional”.

Esses temas serão interpretados pelos solistas do Projeto Vale Música Espírito Santo e pelos 65 integrantes da Banda Sinfônica Vale Música, incluindo naipes de cordas, metais e percussão. Neste espetáculo, o grupo vai contar com a participação de integrantes da Banda Intermediária, regida por Harilson Rodrigues, e que tem em sua formação alunos em fase de preparação para integrar a Banda Sinfônica. O grupo vai executar arranjos escritos especialmente para o concerto por Rafael Rocha e Deyvid Martins.

Estilo

O esmero na elaboração do espetáculo se estende à preparação vocal dos solistas, coordenada pela professora de canto Alza Alves, e à consultoria de imagem de Elian Ramile, que assina o styling dos vocalistas com muito brilho, paetês, couro e crochês. Além das peças autorais, a diretora criativa de imagem contou com a parceria de Jacqueline Chiabay e de Ivan Aguilar na cessão de seus acervos para a produção dos looks. Como se vê, o espetáculo está sendo preparado cuidadosamente para que o público tenha uma experiência diferenciada: “Nosso objetivo é que as pessoas venham ao teatro para ouvir Tim Maia com uma sonoridade sinfônica e única. Um material extremamente rico, para todo mundo cantar junto”, vislumbra o maestro Eduardo Lucas.

Programe-se:

Concerto “Viva Tim Maia”

Regência: Eduardo Lucas

Data: 04 de dezembro (domingo)

Horário: 17h

Local: Teatro Glória – Centro Cultural Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Entrada franca. Retirada de ingressos na bilheteria do teatro, no dia do concerto, a partir das 16h

