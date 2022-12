Atletas do ES ganham competições nacionais e internacionais

Por Redação - Redação 9

Atletas capixabas, que viajaram com passagens adquiridas pelo programa Compete Esportivo, do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), participaram de competições nacionais e internacionais nos últimos dias e trouxeram medalhas em diferentes modalidades para o Espírito Santo.

O principal destaque veio do taekwondo, com o atleta Filipe Almeida, que disputou quatro lutas no campeonato French Ecopen em Paris, na França. Almeida estreou na categoria até 68 quilos e venceu três das quatro lutas que fez, no último sábado (26), trazendo a medalha de bronze para o Espírito Santo. O atleta comentou o rendimento na competição e a importância de ter participado do evento, com a ajuda da Sesport.

“Essa foi uma competição de alto nível com muitos atletas experientes competindo. Foi a minha estreia na categoria até 68 quilos e tive um bom desempenho, afinal era uma disputa valendo pontos no ranking mundial, então, foi muito importante. O Compete Esportivo também sempre nos ajuda demais a participar dessas competições que são mais caras”, disse Almeida, que embarca, nesta quarta-feira (30), com mais 20 lutadores, para a disputa da Copa do Brasil, que acontece em Recife, Pernambuco.

A outra conquista veio no karatê, com o atleta Bruno Conde, que foi campeão na modalidade individual de kata no Circuito Open Nacional, que aconteceu na cidade de Cametá, no Pará. O lutador, que é o único capixaba a integrar a Seleção Brasileira adulta, disputou três lutas no circuito e levou a medalha de ouro para casa.

Além das conquistas individuais, o Estado também faturou medalha em modalidades coletivas. O time de futebol masculino da Multivix, que representava o Estado no Campeonato Brasileiro Universitário de Futebol 7, realizado em Goiânia, Goiás, garantiu o terceiro lugar na competição, com um placar de 4 a 1 contra a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Atletas capixabas nas competições

Nos próximos dias, mais atletas e paratletas contemplados com passagens pelo Compete Esportivo viajarão para suas competições. O próximo grupo que embarca é do judô.

Ao todo, 37 atletas capixabas vão participar da Seletiva Nacional sub-18 e sub-21, que começa nesta quinta-feira (1º) e vai até domingo (04). O evento, que reúne todos os estados do Brasil, será realizado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, e é a última competição nacional do calendário da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) do ano.

Compete esportivo

O Compete Esportivo é um programa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.