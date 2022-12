Atletas de Itapemirim participam de competição de futevôlei no RJ

Por Redação - Redação 11

O esporte tem levado o nome de Itapemirim para várias cidades e Estados. No último fim de semana atletas de Itapemirim competiram no “Carioca Open”, competição de Futevôlei realizada no Taquara Praia Clube, no Rio de Janeiro.

O Município de Itapemirim parabeniza os atletas Caio Araujo Alves, Guilherme Ramos, Alessandro Valim e João Victor Bernardo da Silva.

O atleta João Victor ficou em terceiro na categoria Iniciante, formando dupla com Alessandro Valin e foi Campeão na categoria misto, formando dupla com a Marcela.

