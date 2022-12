Assembleia aprova dois projetos que mudam cobrança do ICMS

Por Redação - Redação 0

Os deputados aprovaram em sessão extraordinária virtual da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), nesta sexta-feira (30), duas iniciativas de autoria do governo do Estado que tratam de alterações na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Uma delas garante incidência única na operação com alguns combustíveis. A outra concede isenção para pessoas que usam em casa dispositivos essenciais à manutenção da vida. A sessão da Assembleia Legislativa (Ales) foi realizada na manhã desta sexta-feira (30).

Inicialmente, os deputados acataram por 24 votos a favor e nenhum contrário a realização da sessão legislativa extraordinária – na última sexta-feira (23), começou o recesso parlamentar, que vai até dia 31 de janeiro, mas, nesse período, o Regimento Interno prevê convocações como a ocorrida nesta sexta (30) para votar projetos importantes.

Em seguida, passou-se para análise das proposições. A primeira foi o Projeto de Lei (PL) 526/2022, que autoriza a concessão de isenção do ICMS no fornecimento de energia elétrica para residências onde existam pessoas que utilizem equipamentos de autonomia limitada que sejam vitais à preservação da vida humana e que dependam da energia para o funcionamento.

Nas comissões reunidas de Justiça e Finanças, o deputado Gandini (Cidadania) emitiu parecer pela constitucionalidade e aprovação, sendo acompanhado pelos outros membros dos dois colegiados. Ele explicou que a matéria precisava ser votada ainda este ano para poder valer já para 2023. Já na Comissão de Saúde o relator foi o Dr. Emílio Mameri (PSDB), que se manifestou pela aprovação. “Tem amplitude social e beneficia pessoas que necessitam”, destacou. A proposta foi acolhida pelos deputados e depois aprovada pelo Plenário da Casa.

Após a votação, o deputado Vandinho Leite (PSDB) explicou um pouco sobre a iniciativa. “Dá isenção para residências onde existem pessoas que necessitam de algum tipo de equipamento. Essas pessoas que são tratadas em suas casas e precisam de energia (para o equipamento). Já tem uma redução no valor da tarifa, porque são incluídas na tarifa social e agora, além disso, vão estar isentas de pagar o ICMS”, salientou.

Assembleia aprova cobrança única de ICMS

Também foi aprovado o PL 525/2022, que tem como finalidade estabelecer a cobrança única do ICMS sobre diesel, biodiesel, gás liquefeito de petróleo (GLP), inclusive, o derivado do gás natural, nos termos da Lei Complementar Federal (LCF) 192/2022.

A matéria foi avaliada pelas comissões conjuntas de Justiça e Finanças, com a relatoria do deputado Gandini, que emitiu parecer pela constitucionalidade e aprovação, sendo acompanhado pelos colegas. “Não há alteração sobre o valor do ICMS, só muda a forma de cobrança, passa de várias fases e fica em só uma. É uma norma que foi discutida nacionalmente”, disse.

Na sequência o projeto foi acolhido pelo conjunto dos parlamentares. Ambos os projetos agora seguem para sanção do governador Renato Casagrande (PSB).

